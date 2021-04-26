Покушение на Лукашенко: Украина активно участвовала в подготовке

Украина активно участвовала в заговоре против президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке покушения на него.

Об этом в эфире youtube-канала Соловьев.live рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«То оружие, которое предполагалось использовать для устранения президента, оно шло с территории Украины. Связи исполнителей предполагаемых покушений, тоже тянутся к украинским радикалам-экстремистам. И сам Зенкович об этом говорил, что он планировал подключить украинских националистов для дестабилизирующих действий в стране.

Украинский фактор очень серьезен, он, конечно, был, и оттуда идет много опасности, начиная от экстремистских идей до оружия и проникновения боевиков, которые воевали на Донбассе», – сказал Дзермант.