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26.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Политические убийства, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Покушение на Лукашенко: Украина активно участвовала в подготовке

Новости Украины

Украина активно участвовала в заговоре против президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке покушения на него.

Об этом в эфире youtube-канала Соловьев.live рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То оружие, которое предполагалось использовать для устранения президента, оно шло с территории Украины. Связи исполнителей предполагаемых покушений, тоже тянутся к украинским радикалам-экстремистам. И сам Зенкович об этом говорил, что он планировал подключить украинских националистов для дестабилизирующих действий в стране.

Украинский фактор очень серьезен, он, конечно, был, и оттуда идет много опасности, начиная от экстремистских идей до оружия и проникновения боевиков, которые воевали на Донбассе», – сказал Дзермант.

Напомним, на прошлой неделе в Москве были произведены аресты  политолога Александра Федуты и юриста Юрия Зенковича, которые принимали участие в заговоре.

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