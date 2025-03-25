«Полезный дикарь»: Трамп взялся выдрессировать и оставить Зеленского президентом

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 17:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Скандалами и прекращением помощи Дональд Трамп «воспитал» своего просроченного украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандалами и прекращением помощи Дональд Трамп «воспитал» своего просроченного украинского коллегу Владимира Зеленского. Об...

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«У меня были первые удивления, когда я ещё был молодым наивным политтехнологом, например, такой фактор был – вот избирается в Одессе мэр, явно пророссийский, криминальный, Труханов. И это происходило, если я не ошибаюсь, при Януковиче.

И казалось бы, приход Петра Алексеевича Порошенко, против которого Труханов, когда он еще был оппозиционным к Порошенко политиком, явно ему срывал какие-то события, там был конфликт. И вдруг он остается.

И более того, мне говорят: «Ты не понимаешь, логика простая. Он теперь будет настолько предан Порошенко, понимая, что на него есть материал. А новый человек будет чувствовать себя независимо, сработается-не сработается…», – вспоминал Гайдай.

По его мнению, по такой же методике Трамп «приручил» Зеленского.

«Мне кажется, у Трампа такая же вещь. Он теперь как дикого мустанга приручил несговорчивого Зеленского. Если вдруг Путин окажется главной проблемой для планов получить Нобелевскую премию мира у Трампа, то Зеленский, наоборот, станет теперь оружием, которое уже прирученное.

Поэтому Трамп может стать фактором не смены власти на Украине, а фактором ее стабилизации и удержания», – подытожил укро-политтехнолог.

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