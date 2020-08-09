«Полезных идиотов Лукашенко» необходимо убрать с российского ТВ

09.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Сохранение нынешней конкуренции в Белоруссии между «многовекторным» Александром Лукашенко и прозападной оппозицией для России означает сохранение выбора из двух зол.

Об этом в ходе марафона, посвященного белорусским выборам, сообщил российский политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко у нас фактически еще на пять лет стал частью политической реальности. Я абсолютно уверен, что в президентство Александра Григорьевича никаких подвижек по строительству Союзного государства нет, и не будет.

Но при этом смотрите что происходит – похожая ситуация с Украиной. У нас есть две альтернативы. Или неприятный человек, от которого начинает уставать собственное население, но у нас в стране сложилась целая группировка «полезных идиотов Лукашенко», которые будут убеждать: «это же безальтернативный вариант», или западники.

Получается, что мы выбираем из двух зол. Одно нам не дает двигаться вперед, создавать то, что мы хотели создать вместе с Белоруссией – сильный, дееспособный, экономически развитый союз.

А другое зло означает вообще катастрофу – гибель белорусской экономики, развал государства – повторение украинского пути.

И все! Других вариантов нет!

И что, мы будем опять танцевать на этих граблях пять лет? Нужно, наверное, в открытую говорить и делать.

Во-первых, немножко оградить лоббистов Александра Григорьевича. Как минимум, убрать их с государственных каналов, чтобы хотя бы за государственный счет не выходила антигосударственная пропагандистская работа.

Второе – а почему у нас альтернатива только западники? У российского государства к Лукашенко много претензий. У белорусского глубинного народа – тоже много претензий. Почему оппозиция может быть только прозападной? Почему не может быть пророссийской?

Да, Александр Григорьевич привык, что он единственный «друг России», и других в принципе быть не может и не должно. Давайте менять это положение вещей! Там огромное количество наших сторонников.

Я не верю официальной белорусской социологии, которая в последние пять лет убеждает нас, что количество симпатизантов России в Белоруссии резко сокращается. Это ложь. Вся социология в Белоруссии возможна только под крышей КГБ», – сказал Кочетков.

Он призвал не бояться работать с оппозицией, поскольку настроения в Белоруссии отличаются от украинских. «У них нет Галичины, такого количества буйных, русофобии внутри народа», – сказал Кочетков.

«Основная задача и государства, и посольства, и общества – создание легитимного пророссийского движения, которое было бы невозможно подвергать репрессиям… Нашим единомышленникам нужны гарантии, что их не потащат в КГБ. Люди должны быть в этом уверены, если они будут выступать с пророссийских позиций, требовать от Лукашенко выполнять свои обязательства», – заключил эксперт.