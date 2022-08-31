Политическое слабоумие обречённого Четвёртого рейха

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30 августа столица Чехии Прага на правах временного председателя Евросоюза стала центром неформальных консультаций министров обороны и иностранных дел государств-членов ЕС.

Высокопоставленные европейские политики собрались для обсуждения двух волнующих их вопросов: как оказать военную помощь Украине, чтобы на словах казалось богато, а на деле – так себе. И каким образом наказать Россию, но при этом заставить её вернуть поставку энергоносителей до уровня 24 февраля сего года.

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С учётом того, что европейская пресса теряется в догадках о реальных договорённостях министров на пражской сходке, дела в Четвёртом еврорейхе из рук вон плохи и с каждым днём только ухудшаются.

Отметим также, что сходняк происходит на фоне обещанного Зеленским «контрнаступа на Херсон», о котором собравшиеся предпочли не вспоминать.

Не вызвала серьёзных разногласий только одна из частей первого вопроса, касавшаяся планов создания на территории ЕС военно-тренировочного центра подготовки ВСУ на территории Украины.

Идея эта была подброшена «старшим партнёрам» бывшими «братушками» из числа центральноевропейских «младодемократий» и прибалтийских «шпрот», очевидно, раскатавших губу, что кто-то из них будет назначен куратором процесса, осыпанным дождём инвестиций.

Однако вклинившаяся в дискуссию фрау немецкий министр обороны Зимтье Мёллер, как потенциальный спонсор проекта, обрушила сладострастные мечты европейских пигмеев в грязную лужу, сообщив на одном из этапов обсуждения, что центру подготовки ВСУ быть, но только на территории одного из государств ЕС, ибо начальство в Берлине исключают возможность переброски военнослужащих ЕС на Украину.

Здесь становится немного смешно. Ранее военнослужащим ЕС ничто не мешало входить побатальонно и побригадно, с развёрнутыми флагами и примкнутыми багинетами на территорию Неньки, что же мешает теперь?

Надо полагать, теперь военное начальство Четвёртого рейха всерьёз опасается быть «откалиброванными» вместе с обученными подопечными из укровермахта, что неоднократно происходило за последние полгода повсюду на Украине, где натовцы обустроили центры военной подготовки.

Осознав, что генеральный спонсор проекта не шутит, за право обучать «укропов» за хорошие деньги на своей территории сцепились представители Польши, Чехии, Словакии и даже Франции.

Следует отметить, что накануне неформальной встречи министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель успокаивающе бормотал обсевшим его журналистам, что Москва, мол, не будет довольна этим решением «союзников» Украины, но и не сочтёт курсы кройки и шитья центр подготовки боевиков ВСУ за эскалацию конфликта, ведь нельзя же, одной рукой поставлять Зеленскому железный хлам с баз хранения боевую матчасть, а другой рукой отодвигать украинских военных от обучения использованию «самых передовых в мире вооружений и технологий».

В общем, военная часть пражских посиделок закончилась более-менее гладко и без сюрпризов, а вот дальше, когда дело дошло до обсуждения текущих вопросов политики и экономики, благородное европейское семейство стали сотрясать скандалы и попытки нюхать табачок врозь – словом, то, что польский премьер Моравецкий назвал «угрозой внутреннего взрыва ЕС» по вопросу войны и мира.

Речь ожидаемо зашла о ликвидации шенгенских виз для всех граждан России, поскольку, мол, «русские в Европе не имеют права наслаждаться высокими стандартами жизни».

Что подразумевается под этой фразой, не очень понятно: ограничительные меры гигиены через обтирание влажной тряпкой промежности, стирающаяся туалетная бумага, обогрев кизяками в отопительный сезон, шабаш слетевших с катушек ЛГБТ при разгуле профашистской идеологии в европейских СМИ или готовность подписать лист лояльности «хорошего русского» с признанием Крыма и Донбасса украинскими, а спецоперации – «путинской агрессией» – знают только правообладатели подобных речёвок.

В общем, мнения разделились. Среди европейских лидеров выделилась чёткая группа неадекватов – высшие чиновники прибалтийских «вымиратов», а также Польша, Бельгия и Финляндия, ратующие за полное прекращение выдачи и ликвидацию шенгенских виз для граждан России.

К их мнению склоняются Чехия и Румыния.

Кстати, градус русофобии в Финляндии за последние месяцы достиг настолько высокого градуса, что её правительство распорядилось втихаря утилизировать поезда «Аллегро», ранее перевозившие пассажиров по маршруту Питер – Хельсинки и обратно, что свидетельствует о серьёзных умственных расстройствах северного соседа на почве вступления в НАТО.

Если обвести «пояс неадекватности» на географической контурной карте, легко заметить, что в него чётко укладываются буферные государства – лимитрофы, сформированные в период «интербеллум» – между Первой и Второй мировыми войнами.

Разница только в том, что старых лимитрофов загнали в буферную зону правители Великобритании и Франции, а теперь за процессом чувствуется сучья лапа мирового «гегемона».

Возражать неадекватам пытаются представители Германии, Франции и Португалии, предлагая компромисс: уж если кому приспичило, то пусть страдает фигнёй у себя дома, не навязывая свою идиотскую инициативу партнёрам.

Правда, франко-германские возражения следует расценивать как проявление альтернативного слабоумия, при котором шенгенская лазейка должна быть оставлена для «геев, блогеров и демократических журналистов», не поддерживающих текущую государственную политику.

Трезвый голос министра иностранных дел Венгрии, предложившего прекратить эскалацию конфликта на Украине, остался гласом вопиющего в пустыне: большинство членов ЕС выступало за то, чтобы продолжать усиленно гадить России, пусть даже в ущерб себе любимым.

Следующим вопросом, вызвавшим шквал разногласий среди членов ЕС, стали проблемы энергетики на фоне взлетевших цен на газ.

Наиболее радикальную позицию заняли поляки, предложившие «закопать балтийские газопроводы», поскольку теперь Балтика «стала внутренним морем НАТО».

Энергетическая политика Польши не приемлет российские газопроводы в ЕС по нескольким причинам: в них нет ни гроша польских денег, они идут в обход Польши, не давая рубить лёгкие деньги на транзите, их деятельность поставит жирный крест на газовом шантаже Варшавы, регулярно строчившей кляузы в Стокгольмский арбитраж, добиваясь грабительских компенсаций от «Газпрома».

Польша продолжает выступать главным защитником украинской ГТС, отчего позиция Варшавы находит горячую поддержку в Киеве.

Еврокомиссия в лице Урсулы фон дер Ляйен в очередной раз доказала, что ЕС управляют полные анацефалы, для которых формула – «политика – искусство возможного» – не более чем пустой звук.

Урсула не только хочет невозможного, но и собирается продолжить травмирующий путь по граблям измотанного тяготами и лишениями тела ЕС.

Вместо того, чтобы перестать кривляться и перематывать бинтами страдающие от бесчисленных самострелов ноги и прочие части тела, развернув политику на сближение с Россией и отмену идиотских санкций, дамочка заявила о закачке дополнительных €300 млрд на зелёную энергетику, и без того сводящую в могилу экономику ЕС и главных её локомотивов.

Очевидно, что фон дер Ляйен, в силу своей узколобости, не читала книгу о приключениях Ходжи Насреддина, в частности, знаменитую притчу, где хитроумный Ходжа добился неплохих инвестиций от здравствующего падишаха на 10 лет вперёд для обучения ишака грамоте. При этом падишах преследовал цель довести своего оппонента до цугундера, тогда как Насреддин обоснованно рассчитал, что за 10 лет отдаст душу аллаху или ишак, или падишах.

Жиночка Урсула выделяет деньги на обучение ишака на зелёную энергетику и избавление ЕС от «тоталитарного российского газа» не через 10 лет, а только к 2050 году, когда стремительно деградирующий ЕС, скорее всего, издохнет в страшных судорогах.

Такое ощущение, что о ближайшем будущем ЕС из ведущих политиков вообще никто не беспокоится, в надежде, что кривая уж как-нибудь вывезет без особых потрясений и на этот раз.

В общем, как писал классик советской литературы, «безумству храбрых [но тупых] поём мы песню», запасаемся попкорном и ждём, когда зелёная энергетика ЕС заборет гадкий российский трубопроводный газ. Разум говорит, что развязка грянет гораздо раньше наступления 2050 года.