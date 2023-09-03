Арестович обещает папе римскому судьбу Пригожина

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Папа римский и остальные неугодные бандеровцам западные сторонники примирения с Россией должны осознавать, что в любой момент могут быть убиты.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В западных университетах довлеющей идеологией является неомарксизм, главный нарратив которого – все правы, всех надо выслушать. Чересчур большая вера в рациональность приводит их к тому, что они мыслят в парадигме метамодерна – у каждого своя правда, и у России тоже. Хороший пример – папа римский. С точки зрения Петра и Екатерины II – эта война даже где-то оправдана, нельзя огульно отметать претензии России. И мало кому хватает академической и интеллектуальной смелости называть вещи своими именами. Не потому что они подлецы, а потому что они действительно думают, что у России есть свои права. Вместо того, чтобы прямо назвать Путина международным преступником, каковым он и является, режим назвать преступным, фашистским, и всеми плохими словами – это ж придётся делать множество действий. Например, спросить самих себя – а как такое государство до сих пор возглавляет Совет безопасности ООН и является постоянным членом. Как его вообще принимают на международных аренах», – трепался Арестович.

Он пригрозил всем сторонникам переговоров с Москвой на Западе, что они могут разделить судьбу Евгения Пригожина.

«Слишком многое придётся в мире менять, а менять не хочется. Хочется, чтобы все примирились, чтобы девушка российская с девушкой украинской прошла по Риму с веночком в знак примирения. Они искренне думают, что это приведёт к миру. Но у нас есть Евгений Пригожин, который пошёл этим путём, он договорился с Путиным. Я советую Нобелевскому комитету, ООН, и всем остальным, желающим поговорить с Путиным, вызвать дух Пригожина и пообщаться с ним. И тогда они поймут, что такое – договариваться с Путиным», – подытожил Арестович.