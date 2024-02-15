«ПолитНавигатору» исполнилось 10 лет

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Сайту «ПолитНавигатора» исполнилось ровно 10 лет: 15 февраля 2014 года на портале вышла первая экстренная заметка – репортаж Сергея Рулёва о том, что боевики Евромайдана избивают киевлян, пришедших потребовать убрать баррикады с Крещатика и освободить проезжую часть.

Впоследствии журналистам киевской редакции пришлось покинуть Украину из-за угрозы репрессий. Некоторые из наших авторов сейчас находятся в застенках СБУ, как писавший об экономике журналист Владимир Михайлов, или православный обозреватель Дмитрий Скворцов. Подвергается издевательствам за решеткой политолог Дмитрий Марунич, одно из обвинений которого – также сотрудничество с «ПН».

Мы желаем сил и стойкости коллегам и их семьям, надеемся на скорейшее освобождение.

К сожалению, уже не всем сотрудничавшим с «ПолитНавигатором» авторам суждено дождаться разгрома нацистов. Внезапно ушли из-за болезни пишущий депутат Наталья Максимец из Луганска, херсонский ополченец-военкор Юрий Ковальчук, блистательные публицисты Игорь Плисюк из Одессы и Ольга Жукова из Донецка. Их яркие материалы внесли свой вклад в узнаваемость нашего ресурса.

Мы благодарны аудитории – статистика говорит, что у сайта есть многотысячное «ядро» преданных читателей, которые ежедневно заходят на «ПолитНавигатор», несмотря на все санкции и блокировки, устраиваемые, к слову, не только западными сервисами вроде «Гугла», но и якобы отечественным «Яндексом».

Всегда рады обратной связи – вашим пожеланиям, замечаниям, конструктивной критике и острому юмору некоторых комментаторов на форуме.

Когда-нибудь будет здорово устроить встречу авторов «ПН» с читателями. Давайте обязательно это сделаем после нашей общей Победы.