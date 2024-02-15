«ПолитНавигатору» исполнилось 10 лет

15.02.2024 00:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 85
 
Дзен, Донбасс, Преследования журналистов, Россия, СМИ, Сюжет дня, Украина


Сайту «ПолитНавигатора» исполнилось ровно 10 лет: 15 февраля 2014 года на портале вышла первая экстренная заметка – репортаж Сергея Рулёва о том, что боевики Евромайдана избивают киевлян, пришедших потребовать убрать баррикады с Крещатика и освободить проезжую часть.

Впоследствии журналистам киевской редакции пришлось покинуть Украину из-за угрозы репрессий. Некоторые из наших авторов сейчас находятся в застенках СБУ, как писавший об экономике журналист Владимир Михайлов, или православный обозреватель Дмитрий Скворцов. Подвергается издевательствам за решеткой политолог Дмитрий Марунич, одно из обвинений которого – также сотрудничество с «ПН».

Сайту «ПолитНавигатора» исполнилось ровно 10 лет: 15 февраля 2014 года на портале вышла первая...

Мы желаем сил и стойкости коллегам и их семьям, надеемся на скорейшее освобождение.

К сожалению, уже не всем сотрудничавшим с «ПолитНавигатором» авторам суждено дождаться разгрома нацистов. Внезапно ушли из-за болезни пишущий депутат Наталья Максимец из Луганска, херсонский ополченец-военкор Юрий Ковальчук, блистательные публицисты Игорь Плисюк из Одессы и Ольга Жукова из Донецка. Их яркие материалы внесли свой вклад в узнаваемость нашего ресурса.

Мы благодарны аудитории – статистика говорит, что у сайта есть многотысячное «ядро» преданных читателей, которые ежедневно заходят на «ПолитНавигатор», несмотря на все санкции и блокировки, устраиваемые, к слову, не только западными сервисами вроде «Гугла», но и якобы отечественным «Яндексом».

Всегда рады обратной связи – вашим пожеланиям, замечаниям, конструктивной критике и острому юмору некоторых комментаторов на форуме.

Когда-нибудь будет здорово устроить встречу авторов «ПН» с читателями. Давайте обязательно это сделаем после нашей общей Победы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть