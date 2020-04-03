Политолог-майданщик: Украинцы докатились до варварства

03.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцы – это современные варвары, которые пришли из сел в города и пользуются тем, что досталось им от соседних стран, в состав которых ранее входили украинские земли.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт, поддерживавший евромайдан и карательную операцию в Донбассе, назвал украинцев «насквозь прогнившим народом».

«Мы прогнили насквозь, наш великий украинский народ прогнил насквозь и он должен переродиться в этой ситуации кризисной, когда мы больше не можем быть тем дерьмом, в которое мы превратились благодаря нашим руководителям и этой «элите», о которой мы говорим.

Когда мы начнем говорить правду о себе и признавать свои ошибки, перестанем испытывать иллюзии относительно нашего ужасного состояния, тогда мы будем двигаться вперед. А пока мы себя убаюкиваем, что мы самые лучшие, что у нас «Мрия» летает, что-то еще ходит – это все не наше, это все нам досталось.

Знаете, как варвары зашли в 410 году в Рим… они зашли в эти здания, но это все уже потеряло смысл, это не было их достижением. Досталось материальное, но не досталась культура. Это точно так же, как каждый раз, когда я приезжаю во Львов, и эти наши великолепные западно-украинские города, и нам говорят: «Боже, какой красивый Львов, какая жемчужина наша, украинская, наш украинский Пьемонт».

Я все время смотрю на это и понимаю, что на самом деле наш украинский Пьемонт – Тернополь, это все, это не наше. Мы как варвары там засели, пришли со своих сел, разожгли костер и сидим. Догнивает эта вся инфраструктура, а мы даже толком не можем это все использовать. Приезжаешь в Краков соседний за 250-300 километров и ты видишь, как оно реально работает, когда там есть жизнь, когда люди умеют управлять», – заявил Романенко.