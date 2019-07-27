Политолог на грани цензуры описал, как «Газпром» будет иметь Украину

27.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Европейские страны заметно нервничают из-за отсутствия договора на транзит газа между Украиной и Россией взамен существующему, срок действия которого заканчивается 31 декабря.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Украина не может подписать договор еще и потому, что с ее стороны не создан уполномоченный на то субъект. В этих условиях ЕС может принудить Украину заключить договор в «аварийном порядке», то есть, на российских условиях.

«Нет субъекта для подписания договора с Россией. Украина, взяв на себя обязательства по энерго-хартии в рамках Третьего энергопакета, оператор должен быть разделен с добытчиком, транзитер – это отдельная структура. Ее не успевают создать…

В Европе нервничают, они знают, что нас есть проблемы и со своими платежами. Скорее всего, переговоры будут вести другие люди, в аварийном порядке. Естественно, любые переговоры с Россией в аварийном порядке – в пользу России.

Опять будем стоять в привычной позе. Ногами в прошлом, а руками в Европе. И, как в всегда, подкрадется Россия сзади», – заявил Джангиров.