Политолог обрисовал мрачное будущее поствоенной Украины

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После войны Украину будут разрывать мелкие ЧВК, созданные из бывших военных, которые станут работать на местных олигархов и отбивать друг у друга собственность.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, одним из источников заработка станет распил западной помощи.

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«После войны в ближайшие 5 лет будет два способа заработка на Украине. Первый – это на освоении средств, которые будут отпускаться Западом на восстановление, а второй – это торговля людьми: создание частных военных компаний по методу «вагнеровцев». Куда девать людей, которые вернутся с фронта? Работы нет, рабочих мест нет. У нас будет очень серьезная проблема с тем, что появятся, во-первых, новые организованные преступные группировки, это последствие любой войны. Второй момент – будут создаваться мини-ЧВК, когда олигархи на местах будут использовать их для того, чтобы у кого-то поле отжать», – заявил Бондаренко.