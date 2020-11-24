Политолог отчитал переговорщиков ЛДНР за Минскую тягомотину

24.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Переговорщики ЛДНР шестой год продолжают озвучивать старые тезисы «о необходимости соблюдения Минских соглашений», прекрасно осознавая, что Украина не собирается их выполнять. Однако в ответ не предложено никакой инициативы, которая могла бы изменить ситуацию с саботажем своих обязательств Киевом и вывести переговоры из тупика.

Об этом заявил политолог Денис Денисов на круглом столе на тему «Оценки и перспективы выполнения Минских соглашений: анализ дорожных карт урегулирования», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нынешнем виде планы республик и Украины реализовать можно только в случае тотальной победы одной из сторон конфликта. Вот когда это будет, вот тогда или один, или другой план может быть реализован», – напомнил эксперт.

«Должно в Киеве произойти что-то радикальное, сравнимое с очередным госпереворотом, чтобы некоторые пункты были выполнены, в частности, связанные с изменениями в Конституции», – обрисовал ситуацию Денисов.

По его мнению, в итоге вся имитация переговоров вокруг Минских соглашений сводится к тому, что Украина и ЛДНР занимаются тем, что «троллят друг друга».

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова не согласилась с такой оценкой.

«В нынешних политических реалиях Украина неспособна выполнить Комплекс мер. Пусть это официально признает, и мы пойдём самостоятельным путём, наконец. Но они этого не делают, они пытаются хитрыми шагами переписать и переиначить», – сказала Никонорова.

Ее поддержал глава МИД ЛНР, полномочный представитель республики в Контактной группе Владислав Дейнего.

«Я категорически не согласен с Денисом Олеговичем в том, что действующие Минские соглашения не имеют перспективы реализации, и особенно о том, что в украинском политическом поле должно нечто произойти, что помогло реализовать. Всё, что могло произойти, радикального – произошло в 2015 году, когда Украина подписала эти Минские соглашения. Они подписывали их сознательно, возможно с разными вариантами участия своего, перспектив участия в реализации Минских соглашений. Но, безусловно, они подписывали сознательно и должны их выполнять», – заявил Дейнего.