Политолог перешёл на мат, говоря о Вакарчуке

22.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Партии «Голос» и «Европейская солидарность», прошедшие в Верховную Раду на наиболее антироссийских лозунгах, не имели бы шансов попасть в парламент в случае возвращения избирателей Донецка и Луганска.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт не стал сдерживать эмоции, комментируя шансы экс-президента Петра Порошенко и главы «Голоса» певца Святослава Вакарчука.

«Есть некий Пинчук, он провел своего мальчика Вакарчука в парламент. Сколько взял Вакарчук? Меньше 6%. Ну, возьмем 6%.

Если будет голосовать Донбасс, то х…й пройдет Вакарчук в парламент. Более того, большие проблемы будут с прохождением даже у Порошенко, хотя он при этом результате, вроде, проходит.

Просто очень серьезно изменится вообще политическая карта Украины с возвратом этих избирателей. Даже, если их будет всего два миллиона», – заявил Джангиров.