Политолог призвал не верить в конфликт Приднестровья и Молдовы

18.09.2019

Россия должна постараться не попасть «в ловушку двух Молдавий, которые вроде бы находятся в глубоком конфликте, но при этом часто играют одну партию».

Об этом в своем телеграмме пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдавские элиты по обе стороны Днестра полностью устраивает «раздвоение» Молдавии. И Европейскому Союзу, и России можно обменивать риторику на бизнес-преференции. Вероятно, такое «раздвоение» Молдавии может продолжаться вечно, потому как к нему адаптировались основные бизнес-игроки», – пишет Уралов.

Он полагает, что приоритетом для России должен быть «перезапуск проекта молдавской государственности с выходом на устойчивое развитие».

«Иначе рано или поздно в Кишиневе образуется новый «Плахотнюк», который неизбежно вступит в картельный сговор с приднестровским «Шерифом». Тогда все вернется на круги своя.

Если не поменять политэкономическую модель республики, то в текущем режиме она будет тяготеть к приватизации ослабленной государственности частными лицами», – написал Уралов.

Напомним, в отличие от бизнес-элиты, народ Приднестровья, о котором подзабыл Уралов, однозначно высказался на референдуме за полную интеграцию с Россией.