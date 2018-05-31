31.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Политолог рассказал о том, как усилилась СБУ по итогам скандала с Бабченко

По итогам скандальной истории с псевдоубийством Аркадия Бабченко лидеры стран Запада не будут говорить вслух о том, что украинские власти совсем потеряли понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но непублично будут сделаны определенные выводы.

Таким мнением поделился с “ПолитНавигатором” киевский политолог Сергей Белашко.

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“На международном уровне у всей этой истории однозначно негативный эффект. Об этой истории уже высказались «Репортеры без границ», «Amnesty international». Конечно, есть вещи, о которых не говорят, и Какие именно, и в чем это проявится – сложно сказать. Понятно, что подрывается доверие ко всем, кто представляет Украину на каком-то уровне”, – сказал он.

Вместе с тем, председателю СБУ Василию Грицаку, по мнению политолога, эта история “сыграла в плюс”.

“Он продемонстрировал президенту свое влияние и свою эффективность”, – уверен Сергей Белашко.

По его мнению, скандал вокруг Аркадия Бабченко далеко не закончен, и в этой истории есть много разного рода «подводных камней».

“Теперь любое убийство публичного человека будет провластными СМИ интерпретироваться в этом ключе. Фактически СБУ заявила, что имеет карт-бланш, и номинал этой «карты» они могут определять любой. Они могут устраивать какие-то шоу с задержанием «банды киллеров», могут, наоборот, грохнуть кого-то, какого-нибудь журналиста и сказать «простите, мы не уследили». У них теперь есть большое пространство для маневра. При этом люди эти (СБУ) с одной стороны, весьма недалекие, с другой – имеют в руках колоссальный ресурс. Все это напоминает обезьяну с гранатой, только это не граната, а оружие посерьезнее”, – резюмировал политолог.