«Полк Калиновского» сбежал с фронта в Европу грабить Тихановскую

Понеся серьезные потери в бахмутской мясорубке, «полк» имени Калиновского решил расширить кормовую базу. Нацистское вооруженное формирование объявило о начале сбора резерва на территории Евросоюза.

На первый взгляд, заявление странное. На территории Евросоюза, точнее, в Варшаве – с первых дней СВО находится главный вербовочный центр «полка», который с ободрения и при материальной поддержке польского правительства действует под личиной «Белорусского дома». Там же в Польше находится и тренировочная база, где будущих боевиков натаскивают, прежде чем отправить убивать русских на Донбасс. Известно также, что через этот вербовочный центр проходят не только белорусы – «Белорусский дом» давно уже превратился в транзитный хаб для наемников со всего мира.

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Казалось бы, чего еще не хватает «калиновцам»? Они и так имеют режим наибольшего благоприятствования в той же Польше, да и в Евросоюзе в целом… Все дело в жадности. Вожди «калиновцев» хотят быть не только первыми, но и единственными.

Когда СВО только начиналась, на Украине действовало множество белорусских экстремистских группировок. Тогда еще «батальон» имени Калиновского был всего лишь самой крупной и распиаренной из них. Сейчас обо всех этих «Титанах», «Черных котах» и прочих уже давно никто не вспоминает. Все они, кто добровольно, а кто и не очень, влились в ряды «полка» имени Калиновского. Даже анархисты из «Антиавторитарного отряда», поколебавшись, несмотря на декларируемую ненависть к нацистской идеологии, встали под знамена «калиновцев».

Иногда борьба с конкурентами принимала знакомые по 90-м годам бандитско-рейдерские формы. Ровно год назад, 23 мая 2022 года группа представителей «полка» Калиновского в Одессе заявилась в дом, занимаемый отрядом «Литвин», обезоружила его боевиков и «экспроприировала» имущество, включая только что полученный через чешскую «прокладку» «Prague Support Team» от фонда BYSOL и «великого комбинатора» офиса Тихановской Андрея Стрижака.

На следующий день в телеграм-канале отряда «Литвин» сообщили, что отряд самораспущен, а волонтерская помощь передана добровольцам на фронт. Позже стало известно, что отряд больше не контролирует свой канал. «Калиновцы» утверждали, что разоблачили мошенническую схему, но реальная причина – в другом. Просто, Стрижак делал неплохие гешефты на боевиках, а «калиновцы», опираясь на свои связи в украинских спецслужбах и среди украинских неонацистов, устраняли конкурентов.

Не вспоминают сейчас и про другой, альтернативный «калиновцам» «полк» белорусских боевиков. «Пагоню» создавали при прямой поддержке офиса Тихановской, фонда Стрижака и пропагандистской мощи «беглой» оппозиции. Однако ему даже не дали возможности стать реальным воинским соединением. Вскоре, после того как связанный с «Пагоней» Сахащик занял место «министра обороны» в кабинете Тихановской, несостоявшийся «полк» и вовсе канул в забвение.

Сейчас единственное вооруженное формирование с белорусскими корнями, альтернативное «полку» Калиновского – это банда с громким названием «Белорусский добровольческий корпус», которая на деле состоит из двух-трех десятков совсем уже отмороженных нацистов, которых с «калиновцами» связывает давняя история взаимных мордобоев и неуставщины, однако связи с украинскими нациками позволяют им держаться на плаву.

Первая попытка «полка» имени Калиновского выйти за собственно украинские рамки датируется сентябрем прошлого года. 5 сентября в его телеграм-канале появилось сообщение о начале формирования «силового резерва» внутри Белоруссии. 13 сентября канал «калиновцев» уже опубликовал алгоритм действий:

Найти среди близких друзей или родственников единомышленников, сформировать группы не более, чем 2-3 человека. Проводить физическую, тактическую, а по возможности – стрелковую и психологическую подготовку. Проводить мониторинг (точнее – разведку) ближайших воинских и милицейских частей с обязательным вниманием к войскам Российской Федерации. Осуществлять сбор информации о размещении, перемещении техники и личного состава российских военных с отправкой информации на специально созданный хакерской группировкой «Киберпартизаны» телеграм-бот. Быть готовым присоединиться к действиям ПКК в Беларуси. Задачи – усиление групп ПКК, захваты объектов, аресты и конвоирование сторонников действующей власти.

Таким образом, «калиновцы» вступили на чужую территорию – его начинания дублировали уже существующие проекты, которые окучивали другие структуры беглой оппозиции «План Перамога», «Супратив» и «Белорусский гаюн». Однако, попытка создания спящих террористических ячеек провалилась и никаких видимых успехов «силовой резерв» в Белоруссии не достиг.

Впрочем, не достигли его и конкурирующие проекты – тот же «План Перамога» запомнился лишь громкими заявлениями курирующего его главы BYPOL Александра Азарова, которые настолько далеки от действительности, что уже даже большинство змагаров воспринимает их как анекдот. Единственный итог авантюры с «силовым резервом» – уголовные дела против дурачков, которые на него повелись. К счастью, не многочисленные.

Очевидно, что идея с «силовым резервом» в Белоруссии провалилась. Логическим следствием из этого является стремление перенести этот проект туда, где для него создан режим наибольшего благоприятствования. Участие в «силовом резерве» отличается от вербовки в сам «полк» имени Калиновского – тем, что «резервистов» никто не отправляет удобрять своими трупами донецкие степи. Можно дожидаться «часа Икс» (что можно делать вечно) и тренироваться под руководством инструкторов – «калиновцев» (для них, кстати, тоже хорошая возможность под благовидным предлогом отсидеться в тылу и откосить от участия в очередной мясорубке).

Вот только «поляна» уже занята. В Европе уже действуют многочисленные «хоругви» и «рушэння», которые заняты ровно тем же самым, и на которых успешно кормятся те же Стрижак и Азаров. Теперь им придется напрячься – в бизнес приходит сильный и зубастый конкурент, который уже сожрал всех своих конкурентов на Украине.