Полковник ВСУ: Появился шанс для захвата Приднестровья – во главе правительства Молдовы «соросёнок»!

Украинская армия проведет операцию по захвату Приднестровья, если Россия будет усиливать давление на фронтах.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Группировка российская в Приднестровье, как и вся так называемая Приднестровская республика, прижата к Днестру на глубину 6-12 километров, до Днестра можно за пять минут доскочить на машине. Все это прекрасно понимают, ситуация у них очень тяжелая с точки зрения военной, и их просто пока спасает или нерешительность нашего военно-политического руководства, либо противодействие молдавского руководства.

Мы же без руководства Молдовы, без согласования заходить на чужую территорию точно не будем. Сейчас появилась возможность у нас, после того, как киевлянин стал премьер-министром Молдовы, решить эту проблему в Приднестровье.

Если россияне в ближайшее время начнут сильно давить, я думаю, будет проведена войсковая операция по зачистке Приднестровья от российского присутствия. Возможность такая есть», – заявил Свитан.