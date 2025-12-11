Полковник ВСУ: Появился шанс для захвата Приднестровья – во главе правительства Молдовы «соросёнок»!
Украинская армия проведет операцию по захвату Приднестровья, если Россия будет усиливать давление на фронтах.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Группировка российская в Приднестровье, как и вся так называемая Приднестровская республика, прижата к Днестру на глубину 6-12 километров, до Днестра можно за пять минут доскочить на машине. Все это прекрасно понимают, ситуация у них очень тяжелая с точки зрения военной, и их просто пока спасает или нерешительность нашего военно-политического руководства, либо противодействие молдавского руководства.
Мы же без руководства Молдовы, без согласования заходить на чужую территорию точно не будем. Сейчас появилась возможность у нас, после того, как киевлянин стал премьер-министром Молдовы, решить эту проблему в Приднестровье.
Если россияне в ближайшее время начнут сильно давить, я думаю, будет проведена войсковая операция по зачистке Приднестровья от российского присутствия. Возможность такая есть», – заявил Свитан.
Под «киевлянином» во главе правительства Молдовы он, очевидно, подразумевает Александра Мунтяну, который с 2007 года несколько лет С 2007 года работал топ-менеджером компании Dragon Capital.
Руководитель этой компании чех Томаш Фиала – бизнес-партнер печально известного Джорджа Сороса. Dragon Capital контролирует ряд крупных антироссийских СМИ в Киеве, считающихся рупорами глобалистов/«соросят» – портал «Украинская правда», «Радио НВ» и т.п.
