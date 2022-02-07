Полная неготовность украинцев воевать хорошо видна по провалу призывных кампаний
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляют, что украинцы поголовно готовы взять оружие в руки и идти воевать. Однако провальные результаты последних призывных кампаний показывают обратное.
Об этом на пресс-конференции в Киеве завил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Глава Офиса президента берет на себя смелость говорить о том, что 90% украинцев возьмут оружие в руки и пойдут воевать с российским оккупантом. Мне хотелось бы задать Ермаку вопрос, из каких глубин сознания он вытаскивает такую цифру? Еще интереснее это звучит из уст премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который тоже с высокой трибуны заявляет, что «российские матери помните, украинцы сейчас тут придут все с готовностью проливать свою кровь».
Слушайте, это за нас решают все. На самом деле самым ярким и точным маркером является качество призывных кампаний. Последние 1,5-2 года их результаты тщательно скрывают, они провальные. И старыми методами военкоматы худо-бедно в отдельных областях до 50% набирают. С нарастанием нежелания отдавать своих детей в непонятную ситуацию совершенствуются методы отмазки этих детей – отправка их за границу и масса других.
Огромный врачебный аппарат работает на выдачу ложных документов. Все они стоят больших денег, и в итоге среди призывников открывается значительная масса инвалидов, совсем непригодных к воинской службе. Это страшно», – признался он.
«За этим стоит невосприятие обществом ситуации в стране вообще, ее кошмарного состояния с точки зрения неблагополучия, бедности людей. Как в таком обществе можно рассчитывать на высокий уровень патриотизма?
Я бы хотел у сытого и ухоженного господина Ермака спросить: а лично вы готовы взять оружие в руки и идти воевать? Думаю, он затруднился бы ответить», – заключил Сергей Шабовта.
Спасибо!
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