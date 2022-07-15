Половина сербов считает США врагом. Россия друг для 80 процентов

15.07.2022  15:58 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Россия, Сербия, Социология, США


На днях проведенное пятый год подряд Институтом европейских дел социсследование относительно отношений между Сербией и США вызывает у прозападных сил в стране тревогу: большинство граждан этого балканского государства не верит в улучшение отношений.

При этом 49,5% сербских граждан считают, что Соединенные Штаты Америки являются врагом Сербии и что визит президента США Джо Байдена не изменит эту ситуацию. Также некоторые из них, 15%, считают, что извинения НАТО и выплата военных репараций смогут улучшить отношения.

На днях проведенное пятый год подряд Институтом европейских дел социсследование относительно отношений между Сербией...

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При этом в прозападных медиа не стесняются облить ушатом помоев своих же граждан. Так, издание Blic опубликовало заметку о результатах исследования, в которой утверждает, что из тех лиц, кто видит в США врага, «большинство составляют мужчины,  при этом это респонденты с самым низким уровнем образования, проживающие в пригородах, а также в Центральной Сербии».

Таким образом СМИ пытаются подсластить горькую пилюлю правды – число сербов, которые мыслят подобным образом, намного больше. Америку и ее политику здесь не любят, а вот Россия пользуется поддержкой у 80% населения.

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