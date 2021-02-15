Польша открыто встала на сторону пособников Гитлера

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Историкам, которые обнародовали факты причастности старосты польского населенного пункта в годы Второй мировой войны к холокосту, решением суда запретили обнародование такого рода информации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что соответствующий вердикт вынес окружной суд в Варшаве.

Поводом для гражданского иска, ответчиками по которому стали ученые, дал вышедший под их редакцией сборник «Бесконечная ночь: судьбы евреев в отдельных воеводствах оккупированной Польши». Так, в одном из абзацев насчитывающей 1,6 тысяч страниц работы упоминается Эдвард Малиновский, староста хутора Малиново, который, судя по показаниям свидетельницы, в годы Второй мировой войны вместе с нацистами занимался преследованием местных евреев.

«Тема сотрудничества поляков с нацистами и существования на территории страны концлагерей и лагерей смерти в 1940-х годах для Варшавы максимально болезненна. Иначе трудно было бы объяснить принятие в 2018 году скандального закона об институте национальной памяти, в соответствии с которым лжесвидетельство о роли Польши в холокосте является правонарушением, наказуемым в рамках гражданского кодекса.

В первоначальной версии законопроекта предусматривалась даже уголовная ответственность, но эти планы подверглись резкой международной критике (в частности, со стороны Израиля), и документ приняли в поправленном виде. На суде в Варшаве по делу Энгелькинг и Грабовского этот закон был впервые применен на практике», – говорится в статье.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский напоминает, что до Второй мировой войны в Польше проживало по крайней мере 2–2,5 миллиона немцев, которые были польскими гражданами.

«И именно польские немцы составляли костяк в лагерях смерти, в рядах полиции. Было и немало поляков, которые стали так называемыми шмальцовниками — людьми, которые помогали оккупантам за небольшое вознаграждение, зачастую не денежное, а продуктовое», – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что в послевоенное время о таких вещах в Польше «просто не принято было вспоминать»: там «любили говорить о том, что все только помогали евреям и спасали их – что было совершеннейшей неправдой».

По мнению Офицерова-Бельского, учреждение того же института национальной памяти и другие действия аналогичного характера «выглядят как ревизия истории».