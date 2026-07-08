Польский депутат – Украине: Вместо Бандеры лучше героизируйте тех, кто убивал русских Донбасса

Польша не может поддержать героизацию бандеровщины на Украину, однако по-прежнему считает своим главным врагом Москву.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Польши Адам Белян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европейском Союзе не отдают честь убийцам из УПА. Мы не можем молчать тогда, когда глорифицируют УПА. Это преступная организация, отвечающая за жестокое убийство более 100 тысяч поляков и всех неукраинских меньшинств на Волыни и в сегодняшней Восточной Малопольше. Мы не можем позволить, чтобы в Европе мы героизировали Степану Бандеру и рассевали ложь о Волынской резне.

Польша изначально поддерживает Украину в борьбе против России. Мы как народ открыли наши дома для миллионов украинских беженцев. Никто в Польше не сомневается, что враг – в Москве. И это не призыв против украинского народа, это призыв против политики власти.

Тем более, мы, как поляки, имеем моральное право наложить «вето» – с Бандерой Украина в ЕС не войдет. У Украины есть люди, которыми можно гордиться. Это защитники Украины, которые с 2014 года воюют против России за независимость Украины. Они не являются преступниками, которые убивали польских детей и насаживали их на вилы.

Если Украина хочет быть частью нашего сообщества, она должна сбросить с себя культ УПА. А наш союз должен быть построен на исторической правде и взаимоуважении. Остановите бандеризм», – заявил Белян.