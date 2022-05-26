Польский посол похвастался, что знал о начале СВО на Украине

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Новости Украины

Польша знала о том, что 24 февраля Россия начнет спецоперацию на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, хоть он и был проинформирован, но не ожидал таких масштабов спецоперации.

«Я знал. Я не забуду никогда – пришла информация, это было вечером, – у нас напротив посольства Дом актеров, там висят афиши. Я вышел из посольства, прочитав эту информацию, а там стоят люди, смотрят на афишу, проверяют, что будет завтра. Они интересуются, что в театре будет завтра, что будет послезавтра. А я понимал, что ничего там уже не будет на протяжении некоторого времени», – сказал дипломат.

«Но я не ожидал, что произойдет такое – это моя первая война, мне кажется, вообще такого масштаба. Сложно сравнить с Афганистаном, Ираком или Боснией и Герцеговиной с тем, что сейчас происходит», – заявил Цихоцкий.