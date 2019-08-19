Полторак рассказал о премиях военным ко Дню независимости

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Финансовые ресурсы министерства позволяют реализовать выплаты премий военнослужащим ко Дню Независимости Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эксклюзивное интервью Информагентства АрмияInform, сообщает пресс-служба Минобороны.

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“Президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости — у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов”, — сказал Полторак.

По его словам, проводить парад или нет решает главнокомандующий — президент Украины в своем указе. В этом году он решил не проводить парад, Министерство обороны будет выполнять это решение.

Также, Полторак отметил, что нужно четко законодательно определить порядок проведения парадов.

“Для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью”, — добавил он.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее Офис Президента обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в “новом формате”, направленном на снижение градуса милитаристской мобилизации в обществе. Сэкономленные на параде деньги пойдут на выплаты премий военным.