Помогут ли одеяла? Украину ожидает самая суровая за десятилетия зима

Новости Украины

Впереди у украинцев самая холодная зима за последние десятилетия, и уже сейчас стоит готовиться к температуре в домах на 4 градуса ниже обычной нормы.

С таким апокалиптическим прогнозом выступил глава украинской энергетической монополии «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью британскому изданию The Guardian.

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По словам топ-чиновника, зимняя температура в помещениях украинцев будет где-то ​​на уровне 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, в связи с чем – он советует всем запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже – 10 С.

Кроме того, по прогнозам главы «Нафтогаза», отопительный сезон в этом году начнется позже и закончится раньше обычного. Все это – по причине жесточайшей экономии газа государством и теплопоставляющими организациями. Попросту говоря, украинцев экономии ради – заставят стучать зубами в неотапливаемых квартирах во второй половине октября-начале ноября и второй половине марта-начале апреля.

Впрочем, Витренко делает знаковую оговорку: конкретика по датам будет зависеть от международных доноров Украины, которые должны предоставить средства для импорта газа, то есть, если перевести с чиновничьего на русский, на высшем уровне прямо признали, что перезимовать в этом году Украина собирается в кредит.

«Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках», – сообщил глава «Нафтогаза», добавив, что по его расчетам, чтобы нормально перезимовать, Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа.

Также на ситуацию повлияют возможные непредвиденные обстоятельства войны. В частности, если в ходе боевых действий будет уничтожена, либо серьезно повреждена, газовая инфраструктура или же в разгар зимы разразится очередной газовый междусобойчик по линии ЕС-Москва, с сокращением транзита по украинской трубе.

В правительстве, между тем, настроения более оптимистические. Ну, или у Шмыгаля научились более искусно притворяться. Так, по словам премьера, страна готова к отопительному сезону на 75%, а главный риск – вовсе не отсутствие денег на газ и не аварийное состояние сетей и даже не происки Генерала Мороза, а «террористические акты России против критической инфраструктуры». Но и в этом смысле громадяне могут спать спокойно – Шмыгаль заверил, что правительство бдит, держит руку на пульсе и заранее выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать по необходимости.

Кто из этих двоих прав – Шмыгаль или Витренко, рассудит только зима. Но тут стоит учесть то обстоятельство, что месседжи обоих чиновников были направлены на разные аудитории. У Витренко – на внешнюю, а у Шмыгаля – на внутреннюю.

Соответственно, в одном случае стояла задача плакаться и нагнетать – возможно, с прозаичной целью выбить таки у европейцев те самые недостающие 10 ярдов на газ. Перед Шмыгалем же стояла задача как-то успокоить население, уже начавшее задумываться об утеплении квартир, готовя сани летом, как и советует известная поговорка.

Впрочем, резкий спрос на котлы индивидуального отопления, фиксируемый в специализированных магазинах, лучше всего говорит о степени доверия украинцев к своему правительству. Но тут есть проблема: автономное отопление это, конечно, гуд и айс, но если самого топлива в трубах нет, или давление недостаточное, то и самые автономные в мире котлы никого не спасут.

Так же, как не спасут автономные генераторы. Которые мало того, что нужно на какие-то шиши купить и заправить топливом, но еще и разместить в условиях одно-двухкомнатных городских квартир без риска для пожара. Не забываем и о том, что «бесшумные» генераторы существуют исключительно в рекламных проспектах. В реальности же даже самые бесшумные из них жужжат так, что перспектива оказаться на морозе через пару дней круглосуточного соседства с таким генератором может показаться предпочтительнее жизни в относительном тепле.

Тех же, кто привык решать проблему тепла в доме за счет электроотопителей или включенных на обогрев кондиционеров может ждать неприятный сюрприз иного рода: во время возможных веерных отключений электроэнергии, такой трюк не пройдет. А к веерным отключениям в ряде регионов Украины тоже стоит готовиться, хотя, несомненно, с электричеством в «незалежной» дела сильно получше, чем с газом. Настолько, что сегодня даже излишки в Европу продают.

С гарантией минует эта беда разве что тех, кто стопроцентно перешел на зеленую энергетику, но таких на Украине практически нет. Остальные окажутся в общей дырявой лодке, черпающей воду бортами. Да и как показал опыт прошлогодних морозов в Техасе, по достижении определенных минусовых температур перестают работать даже альтернативные накопители энергии.

В общем, мерзнуть будут все – как бедные, живущие за счет централизованного отопления и электроснабжения, так и богатые, потому что газ, он в трубе или есть, или его нет. Для всех. Если кто вдруг только что придумал гениальный выход, то информирую: систему снабжения богатеньких сжиженным газом или «левым» углем из копанок мгновенно не наладить. Тем более, что 90 процентов этих самых копанок, как и обычных шахт, останутся к зиме на потерянном Украиной Донбассе.

Единственное, хотя и слабое утешение для алчущих евроинтеграции любой ценой украинцев будет состоять в том, что, похоже, нынешней зимой в Неньке будет все как в Европе. А там, как намедни сообщил Bloomberg о ситуации в Британии, «веерных» отключений зимой не избежать:

«У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает».

Иначе говоря, не было бы счастья, да несчастье помогло. Есть шанс, что хотя бы одну зиму в своей истории Украина поживет как Британия.