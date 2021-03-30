Помощь России Центральноафриканской Республике высоко оценили в США

30.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Бывший сотрудник Госдепа США Майкл Спрингманн высоко оценил сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией и Руандой.

Американец похвалил армию республики (FACA) за успешную борьбу с вооруженными группировками, действующими на территории страны. Известно, что военнослужащие были обучены российскими инструкторами, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Благодаря помощи специалистов, FACA за короткое время превратилась в боеспособную армию, освобождающую территории ЦАР от боевиков.

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Американский эксперт отметил плодотворное сотрудничество, налаженное президентом Фостен-Арканжем Туадера с Руандой и Россией. Благодаря поддержке союзников вооруженным силам страны удалось вернуть под свой контроль более 60% территории страны.

Спрингманн также рассказал, почему работа миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) не дала ожидаемого результата. Об этом рассказывается в статье Nouvelles+. Экс-дипломат считает, что представители международной структуры не смогли помочь местному руководству в борьбе с бандитами, поскольку организация действует не в интересах африканской страны, а используется западными государствами для оказания давления на ЦАР.

Источник фото: Prt Scr facebook.com – @Axime Cesaire Oronindji.