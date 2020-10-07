Помпео впал в истерику из-за неспособности США уничтожить русский православный мир

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

До американских политиков дошло, что военно-политическим путем и финансово-экономическими средствами они сломать российские позиции на международной арене не смогут, поэтому США начинают давить на такие общественные институты, как Православная Церковь, однако и это пока безрезультатно.

Об этом эфире телеканала «СПАС» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в конце сентября госсекретарь США Марк Помпео на встрече с греческим премьер-министром завил, что необходимо преодолевать «вызовы, которые создает Россия посредством злонамеренного влияния, такого как попытка использовать в своих интересах Православную Церковь». Кроме того, по его словам, «Россия демонстрирует плохое поведение в Северной Македонии».

«Помпео потому и страдает, потому что, я бы сказал, что это не очередное или внеочередное заявление и даже не попытка вмешательства, потому что попытки вмешательства они осуществляют постоянно, – прокомментировал Ищенко. – Я бы сказал, что это крик отчаяния, потому что американцы начинают рассказывать, что вы себя плохо ведете, когда у них что-то не получается.

То есть, если они не смогли перестроить под себя российское общество или они не смогли перестроить под себя Русскую Православную Церковь, тогда они говорят, что Россия себя плохо ведет, потому что Россия использует Православную церковь в своих политических целях».

«Хотя, в общем-то, Русская Православная Церковь не выходит сейчас за пределы российской территории. Она испытывает серьезное давление, причем, в том числе инспирированное американцами на своих канонических территориях, которые просто выпали, я думаю, временно выпали за пределы российских границ.

То есть, вы же понимаете, что это не Русская Православная Церковь ведет такую активную проповедь на американской территории. И это не Русская Православная Церковь устроила в Соединенных Штатах выступления BLM и прочих меньшинств», – отметил политолог.

«Это американцы активно используют совершенно разные, причём, как конфессиональные, так и не конфессиональные механизмы для давления на российское общество. Именно потому, что в своё время, я думаю, лет 10-15 назад до американских политиков дошло, что военно-политическим путем и финансово-экономическими средствами они сломать российские позиции на международной арене не смогут. И даже не смогут остановить восстановление и усиление России, а значит остается единственный проверенный тысячелетиями способ – это воздействовать на общество, для того чтобы государство взорвалось изнутри, как оно взорвалось у нас в 17-м году.

Поскольку церковь является одним из серьезнейших и крупнейших общественных институтов, то соответственно, давление на церковь, попытка поставить её себе на службу, тоже постоянно присутствует в американской политике.

Если это не получается, то это вызывает соответствующую реакцию, а американцы, они люди простые, они что видят, то и поют», – добавил Ростислав Ищенко.