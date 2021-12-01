Пономарёв: Путин пугает Запад вторжением на Украину, чтобы реализовать более важную задачу

01.12.2021  18:48 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Публикациями американского информагентства «Блумберг» о «концентрации российских войск у украинской границы» Кремль якобы отвлекает Запад от своего намерения «аннексировать» Белоруссию.

Такую версию на круглом столе в Москве высказал бежавший на Украину бывший депутат Госдумы РФ либерал Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я как считал, так и считаю, что для Путина главный сценарий транзита власти – это объединение с Беларусью и перемещение в кресло главы объединенного государства. Соответственно, эту ситуацию надо докатывать тем или иным способом. Здесь на шахматной доске есть много клеточек, в которые надо ходить.

С одной стороны, надо добиваться, чтобы на господина Лукашенко усиливались международные санкции. С этой точки зрения любая конфронтация Белоруссии с Западом для этой задачи хорошо. С другой стороны, любые отвлекающие маневры – это хорошо. Чтобы показать: мы не Беларусью занимаемся, у нас вот Украина. Хотя, на мой взгляд, ситуация строго обратная», – рассуждает Пономарев.

По другой его версии, администрация президента США Джо Байдена сама распространяет слухи о грядущей российско-украинской войне, чтобы потом «успешно предотвратить» то, что не должно случиться.

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