«Попытка пятой колонны обезглавить ядерные силы РФ» – Сивков о «разборках» вокруг сдачи Лимана
Главной целью раскачки в интернет-пространстве «разборок», кто же виноват в сдаче Красного Лимана, была попытка обезглавить стратегические ядерные силы РФ, дискредитировав Генштаб.
Об этом в эфире Youtube-канала «Рой-ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня поразило, что буквально после известия о сдаче Лимана пошел вал событий. Какие это были события. С одной стороны, пошли обвинения в адрес генерал-полковника Александра Лапина, что он-де все провалил, что он-де во всем виновен, он не обеспечил применение войск и все прочее. В ответ пошли протесты из войск, которые защищали Александра Лапина. И даже Стрелков (экс-министр обороны ДНР – ред.) выступил в его защиту.
К концу дня стало понятно, что с Лапиным не проходит, и в спешном порядке объявили лидером «партии мира», которую мы называем «партией измены», ни много ни мало – начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Это вообще нонсенс, дикость абсолютная.
То есть сейчас мы наблюдаем одну интересную вещь. Что вот эта группировка, которая, будем говорить откровенно, саботировала ведение полноценной СВО, и саботировала очень успешно, перепугалась реакции общества, перепугалась реакции армии и сейчас начала пытаться обвинить во всем генералитет российских вооруженных сил. Поняв, что армейских генералов полевых, которые находятся в армейской группировке, обвинить не получится, они попытались облить грязью Генеральный штаб. Мол, он во всем виноват», – заявил Сивков.
Он отметил, что эти цели направлены на дискредитацию Генерального штаба России, на котором замкнуто применение стратегических ядерных сил.
«Цель очень проста. Расколоть армию по линии высшее военное руководство, Генеральный штаб, войска армии и, учитывая, что на Генеральный штаб замкнуто применение стратегических ядерных сил, попытаться обезглавить стратегические ядерные силы, дискредитировав Генеральный Штаб. Ни много ни мало. Вот это очень важный момент.
Понятно совершенно, что эти люди действуют поспешно, неумно. У них нет, видимо, времени на то, чтобы грамотно отработать какой-то сценарий, поэтому они лепят сгоряча, обвиняя генерала армии Герасимова. Не могли найти кого-нибудь, что-нибудь более удобоваримое – объявлять его лидером «партии измены». Но я думаю, что народ это очень хорошо понял, потому что больше таких обвинений не поступало в интернет-пространстве в адрес Валерия Герасимова», – добавил военный эксперт.
Отметим, что одним из первых Лапина виновным в сдаче Красного Лимана назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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