«Попытка пятой колонны обезглавить ядерные силы РФ» – Сивков о «разборках» вокруг сдачи Лимана

Главной целью раскачки в интернет-пространстве «разборок», кто же виноват в сдаче Красного Лимана, была попытка обезглавить стратегические ядерные силы РФ, дискредитировав Генштаб.

Об этом в эфире Youtube-канала «Рой-ТВ» заявил военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Меня поразило, что буквально после известия о сдаче Лимана пошел вал событий. Какие это были события. С одной стороны, пошли обвинения в адрес генерал-полковника Александра Лапина, что он-де все провалил, что он-де во всем виновен, он не обеспечил применение войск и все прочее. В ответ пошли протесты из войск, которые защищали Александра Лапина. И даже Стрелков (экс-министр обороны ДНР – ред.) выступил в его защиту.

К концу дня стало понятно, что с Лапиным не проходит, и в спешном порядке объявили лидером «партии мира», которую мы называем «партией измены», ни много ни мало – начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Это вообще нонсенс, дикость абсолютная.

То есть сейчас мы наблюдаем одну интересную вещь. Что вот эта группировка, которая, будем говорить откровенно, саботировала ведение полноценной СВО, и саботировала очень успешно, перепугалась реакции общества, перепугалась реакции армии и сейчас начала пытаться обвинить во всем генералитет российских вооруженных сил. Поняв, что армейских генералов полевых, которые находятся в армейской группировке, обвинить не получится, они попытались облить грязью Генеральный штаб. Мол, он во всем виноват», – заявил Сивков.