Попытки стимулировать приток инвестиций в Украину полностью провалились

28.12.2021  20:16 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Новости Украины

Несмотря на обещания Владимира Зеленского привлечь на Украину инвестиции, в 2020 году чистый отток капитала составил 820 млн. долларов, и отток продолжается.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на обещания Владимира Зеленского привлечь на Украину инвестиции, в 2020 году чистый отток...

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«Речь не только об инвестициях. Вспомните – он (Зеленский) обещал, что здесь будет страна, куда все будут возвращаться из Европы, откуда не будут уезжать, что здесь будет лучший предпринимательский климат.

Но реально страна остается рисковой, остается в состоянии ведения войны, остается рекордсменом по коррупции и прочим негативным моментам», – отметил он.

«Если посмотреть западную прессу за последние полгода, то тон к нынешней власти стал резко негативным. И это на фоне того, что в 2020 году чистый отток инвестиций составил 820 млн. долл. У нас никогда не было оттока. По 2021 году ситуация не улучшится.

Попытки стимулирования привлечения инвестиций сталкиваются с тем, что и президенту, и нынешней власти дают крайне нелицеприятные характеристики с точки зрения их профессионализма, с точки зрения их адекватности и понимания политических процессов в стране и мире», – заключил Алексей Плотников.

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