Пора переходить на рельсы военного социализма – российский военный эксперт

России нужна мобилизация экономики и переход на рельсы военного социализма. В противном случае одолеть Запад будет невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, Россия недостаточно занималась импортозамещением в предыдущие годы, а за время СВО так и не смогла нарастить объемы военного производства в нужном количестве.

«Без перехода на рельсы военного социализма, я специально использую этот термин, нам выстоять с Западом будет невозможно. Вот, пожалуйста, начались проблемы с самолетами. Полтора года у нас целых было, чтобы наладить производство наших самолетов. Не наладили. Собираются, но не наладили в достаточном количестве.

Сейчас идет массовый отход этих самолетов – вон, проблемы с транзитом пассажиров в Турции, раз. Признается, что в ракетах наших, которые они находят, иностранные чипы. Где наши чипы? За полтора года наладить производство – в советской системе элементарно сделали бы, а сейчас не могут. Военный социализм – условие выживания нашей страны. Но военный социализм предполагает национализацию отдельно взятых ресурсов», – заявил Сивков.