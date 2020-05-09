«Пора признавать ЛДНР и реально вводить войска» – рупор Кремля

09.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Если на территории республик Донбасса действительно войдет российская армия, то обстрелы ЛДНР Украиной сразу же прекратятся.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А чего мы с Украиной играемся непонятно во что? Мы что, не видели их отношение к 9 мая, к Великой Отечественной войне? Они – наследники нацистов, они себя так видят, они видят себя наследниками бандеровской власти. Мы что, не видим оккупационный режим в Одессе, где на немецком языке из машины призывают расходиться тех, кто пришли почтить память погибших в Доме пофсоюзов?

Мы что, не видим обстрелы Донецка и Луганска, которые происходят? Видим. А если мы видим обстрелы Донецка и Луганска, какого хрена мы делаем вид, что будем с ними о чём-то разговаривать в минском формате? Что, против России введут очередные санкции? Да благодаря санкциям 2014 года мы сейчас чувствуем себя гораздо лучше, чем те страны, которые эти санкции вводили, мы хоть начали развивать свою собственную индустрию! Давайте всё-таки позаботимся о том, чтобы многострадальный народ Донбасса перестал страдать.

Вот, смотрите: в Крыму стоят российские войска, и ни одного выстрела в сторону Крыма нет. Давайте признаем Донецк и Луганск, притом в границах областей! Давайте подпишем с ними договор, давайте разместим там военные базы. Никто же не помешал туркам войти на территорию Сирии и защищать свои интересы и близких им туркоманов, правда? Ничто не помешало американцам без всякого разрешения сирийского правительства разместить целый ряд своих объектов», – заявил Соловьёв.

«Поэтому давайте-ка их признаем, пусть весь мир сходит с ума, он и так сходит с ума. Мы всё равно ничего хорошего от мира не ждём, у нас нет никаких иллюзий. Мы что, не понимаем, что они нам удавочку пытаются на шею? Мы что, не видим кампанию лжи против нас? Мы что, не видим, что удавочка эта в Гааге MH17, мы не видим, для чего это всё делается? Мы что, не видим, как сейчас начинают про нас врать в Британии, как начинают врать про нас в Америке? Да, понятно всё!» – добавил телеведущий.

Кроме того, он призвал прекращать «играть в поддавки».

«Признать ДНР-ЛНР независимыми государствами, подписать с ними договор о военном сотрудничестве, разместить там военные базы, открыть с нами торговлю, и всё. И постепенно дальше их интегрировать в единое пространство. Они по размеру, по населению больше, чем ряд европейских стран. В какой-то момент времени может они захотят объединиться, тогда будет ещё проще и в управлении, и в понимании.

А мы обязаны просто это сделать, потому что нам надо помочь им и с медициной, и со снабжением, и с налаживанием нормальной жизни. А главное – защитить их от нацистских преступников, которые продолжают стрелять, ранить и убивать мирных жителей», – объяснил журналист.

«Что-то мне подсказывает: как только там реально встанут наши войска, ни одна сволочь не выстрелит. Нас в Европе накажут санкциями? А нас и так накажут санкциями. Что бы мы ни делали, нас всё время будут наказывать санкциями. Не надо рассчитывать ни на кого извне, пора рассчитывать только на себя», – заключил Соловьёв.