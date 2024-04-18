Пора решать на федеральном уровне: Крым ограничен в регулировании потока мигрантов

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Запрет на работу в Крыму по трудовому патенту иностранцам может стимулировать их к получению гражданства России.

Образовавшиеся лакуны в отраслях заменят мигранты из визовых стран, например, Китая и Индии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил в авторской программе на «Первом севастопольском» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко, изначально регионы России ограничены в праве влиять на миграционные процессы – их регулирует федеральное законодательство. Субъекты федерации вправе регулировать экономическую составляющую. Этот инструмент к началу года задействовали более 10 регионов России.

«Инструмент не идеальный, но единственно возможный в полномочиях отдельно взятого субъекта. Нюанс в крымском регулировании состоит в отсрочке вступления запрета в силу: чтобы работодатели смогли найти замену работникам, указ подействует лишь через полгода. Да и затронет вместе с вызывающими подозрение специалистами из Средней Азии представителей многих других стран, включая, например, Украину и Белоруссию. То есть мера не избирательного характера», – подчеркнул он.

В целом крымский опыт ляжет в основу миграционной политики государства, где очевиден нелёгкий выбор между усилением контроля, которое потребует много ресурсов, и полным отказом от использования иностранцев в экономике, что в принципе способно существенно притормозить темпы её роста.

«Здесь, скорее, вопрос к Министерству труда. В целом мы готовы оформлять разрешения на работу как высококвалифицированным специалистам, так и выдавать разрешения в рамках квоты. Но квоту на привлечение иностранных работников устанавливает Министерство труда. В тех сферах, которые попали под ограничения, граждане с патентом на осуществление трудовой деятельности до конца 2024 года уже не попадут. Что будет в следующем году, мы не можем сказать», – уточнила в эфире «Радио Крым» начальник отдела по вопросам трудовой миграции МВД по республике Ксения Темрякович.

Кем замещать гастарбайтеров из стран Центральной Азии – пока не понятно. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия поставляли низкоквалифицированную рабочую силу из-за ее не востребованности внутри страны, и разницы в уровне жизни и потребительских цен. Чего нельзя сказать о странах дальнего зарубежья, с которыми нет упрощенного визового режима, но откуда возможен импорт рабочей силы.

«У нас был опыт работы с гражданами визовых стран – граждане Китайской народной Республики очень успешно строили аэропорт «Симферополь». Думаю, другие визовые страны помогут, из Индии возможно тоже перемещать какие-то трудовые силы. Здесь необходимо ходатайство работодателя, заказчика услуг по привлечению таких иностранных работников. Это более контролируемый процесс, потому что они проходят массу согласований, как с соответствующими структурами, так и с нами. Оно оформляется в довольно-таки длительный период времени, больше времени на рассмотрение. Контроль за такой категорией граждан жёстче», – заверила Темрякович.