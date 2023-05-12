Пора создавать отмороженные «эскадроны добра» против коррупционеров – нацист Карась

Президенту Украины Зеленскому с его любовью к хайпу и пиару будет только на руку создание снизу превышающих полномочия карательных бригад против коррупционеров, созданных из раненых ВСУшников, которые в дальнейшем готовы даже сесть за свой беспредел.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лидер запрещённой в РФ группировки «С14», ныне воюющий в ВСУ националист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно однозначно создавать «эскадроны добра». Нужно делать, людей наделять полномочиями, зарплатами, причём даже чтобы они подписали контракт: «Я поступаю на службу в «Эскадрон добра», мы разберёмся с коррупционерами, но после войны меня посадят на 5 лет», потому что было превышение полномочий. Сразу заложить это, что это подразделение превышает полномочия. Это не какие-то выдумки Карася, в Израиле было спецподразделение, которое, кстати, всех наградили потом, куча стали чиновниками, они делали палестинцам геноцид всеми методами. А я же не говорю про геноцид каких-то других народов, я говорю о том, что нужно с коррупционерами очень жёстко разбираться. И для этого нужно набрать людей, которые будут превышать полномочия, а потом сядут в тюрьму», – рассуждал он.

«Таких людей мы найдём, сколько среди раненых будет желающих, потому что это действительно страшные вещи. Это, кстати, и высокие офицеры говорят на уровне очень уважаемых людей в ОТУ, они понимают – государство воюет, люди отдают последнюю тысячу гривен, а у нас до сих пор и Новинский, и так далее – это большая проблема, и здесь нужно очень радикально действовать. В принципе, Зеленскому, ему даже близки эти вещи – хайповая деолигархизация, только уже на уровне вот этих вот. Этого очень не хватает сейчас», – предложил Карась.