25.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
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«Порохоботы» начали обеление провала ВМСУ: Порошенко нужна сакральная жертва

Обслуживающие администрацию Петра Порошенко «говорящие головы» получили «методички» для нейтрализации негативного фона, который вызвало в украинских соцсетях известие о том, что боевые катера ВМС Украины не открыли огонь после того, как российские пограничники не пропустили их через Керченский пролив из Черного в Азовское море без согласования с РФ.

«На Азове начинается эскалация с целью заставить наших моряков первыми выстрелить. Дай Бог им сил и выдержки», – комментирует политолог Евгений Магда.

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Российские пограничники использовали сегодня опыт советских моряков против украинских кораблей, нарушивших территориальные воды РФ в Керченском проливе, пояснил «ПолитНавигатору» кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев.

«Судя по скудной информации, наши силы использовали против украинских плавсредств проверенный метод вытеснения в соответствии с практикой советских времен. Напомню, что в 1988 году сторожевой корабль «Беззаветный», под командованием Владимира Богдашина вытеснил таким образом американские крейсер и фрегат. Наши моряки совершили таран рейдового украинского буксира. Он потерял ход, и где-то там в акватории болтается», – сказал Горбачев.

Он оценивает действия украинских военных не только как неправомерные, но и провокационные.

«Я думаю, что все это инспирировано с самого украинского верха. Буквально недавно Порошенко заявил, что будет выносить вопросы по безопасности в Азовском и Черном морях на Генеральную ассамблею ООН. Им нужна провокация, а еще лучше – сакральная жертва, чтобы показать, как «русский медведь распустил лапы в отношении украинских моряков», – сказал Горбачев.

Он прогнозирует широкую информационную компанию в связи с инцидентом на Украине и на Западе.

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