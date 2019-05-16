16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Политика, СМИ, Украина
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Порошенко довел Юнкера до слез

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе и даже расплакался, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

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«Он (Юнкер — Ред.) пригласил Порошенко просто в свой кабинет на встречу. Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за 5 лет они почти сроднились», — сказала Елисеев в эфире связанного с Порошенко телеканала «Прямой» в четверг.

Порошенко 13-14 мая находился с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины «Восточного партнерства».

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что Порошенко наградил Юнкера орденом.

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