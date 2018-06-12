12.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Порошенко побежал записываться на прием к Путину

Руководство Российской Федерации четко дало понять, что не оставит без поддержки республики Донбасса.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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“Тезисы, озвученные Лавровым, означают, что Россия занимает достаточно жесткую позицию и не собирается «сливать» Донбасс. Выступление Лаврова стоит понимать в контексте других внешнеполитический событий, таких как встреча G7 и ее итоги, переговоры Трампа с Ким Чен Ыном, чемпионат мира по футболу, визит Путина в Австрию. Все эти события показывают, что на самом деле никакой международной изоляции России нет”, – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия достаточно активно развивает свои международные связи, продвигает международные проекты, в том числе со странами, которые ввели против нее санкции.

“Есть еще одни важный момент – разговор Порошенко с Путиным. Во время прямой линии Путин заявил, что попытка эскалации на Донбассе во время проведения чемпионата мира будет иметь плохие последствия для украинской государственности. Через три дня после этого Порошенко «записался на беседу» к Путину. Очевидно, во время этой беседы также было сказано, что Россия не потерпит провокаций, направленных на срыв чемпионата. И то, что сказал Лавров, также вписывается в этот контекст”, – сказал Белашко.