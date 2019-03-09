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09.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Порошенко подарил Крыму и Донбассу геморрой

Киев специально оставил теоретическую возможность жителям Крыма и Донбасса проголосовать на выборах президента, тем самым, избежав признания того, что эти территории больше не являются Украиной.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут ли результаты предстоящих выборов дать повод иностранным чиновникам Запада и Востока о признании новых границ, потому что Крым и Донбасс от выборов отсекли?» – озвучила ведущая канала вопрос гостю программы.

«Категорически нет, это, как ни странно, предусмотрено. Жители Крыма и жители Донбасса на неподконтрольных территориях, пересекая линию разграничения, имеют возможность по своему украинскому паспорту проголосовать. Это – геморройная вещь, но формально у них такая возможность есть.

Эти территории по украинскому законодательству оккупированные, по международному принципу – неподконтрольные. Проводятся выборы на подконтрольной территории, при этом переселенцам, жителям Донбасса и в определённых случаях жителям Крыма даётся теоритическая возможность проголосовать. Она теоретическая, но, тем не менее, они (эти территории – ред.) не отсекаются», – заявил Джангиров.

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