Порошенко стал жертвой собственных автокефальщиков

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Томос на Украине готовился давно, однако пока еще действующий президент Петр Порошенко этим событием лишь подыграл ПЦУшникам, ведущим свои закулисные игрв.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вопроса веры и томоса. Да, они готовили это давно. Кстати, интересно, что, судя по всему, русские знали заранее, но не стали, по своим каким-то причинам, противодействовать, но дело сейчас не в этом. Здесь Порошенко сыграл, на самом деле, в чужую игру. Он сыграл в игру тех сил, политически, в основном, они отчасти внутри Украины, отчасти за пределами Украины. В Украине это Украинский католический университет и различные лоббистские группы, не обязательно связанные напрямую с украинцами, но это объединение униатов и православных в Украине в единую церковь. И, как мы видели, что как только произошёл вот этот процесс создания ПЦУ, сразу же появились заявления с двух сторон: и со стороны Шевчука, а потом со стороны Епифания – о возможности объединительных процессов.

Но получилось, что всех все-равно переиграл Филарет, просто всё-таки советская партийная КГБистская школа, конечно, макиавеллистов и византийцев делает на раз. Он их переиграл, сделав, всё-таки, фактическое двоевластие внутри, сохранив за собой статус патриарха. А в чём была интрига? Если бы прошло всё по заранее подготовленному сценарию, предстоятелем стал бы Симеон винницкий, порошенковский Симеон, который всё-таки представлял каноническую церковь на момент объединения. Ну, там его отстранили, но один-два дня же не имеет значения, он был принят в клирики Константинополя в эти дни. И с храмом он ушёл. Хотя, на самом деле, винницкое священничество оказалось одним из наиболее стойких, интересный момент», – рассказал он.

«Они, видимо, хорошо знают Порошенко», – заметил корреспондент.

«Ну, я думаю, да. До них запах серы долетает, от которого солдаты падают в обморок. Ну, это всё шутки. Должен Шевчук получить, ожидается, патриарха. Дело в том, что из всех восточных церквей, а украинская греко-католическая церковь входит в число так называемых восточных церквей, все имеют патриарха, хотя там очень маленькие, зачастую, восточные церкви. А украинский предстоятель всего лишь кардинал. Вот он ожидал, что получит патриарха. И вот в некую патриархию униатскую произойдёт дальнейшее объединение», – закончил мысль политолог.

Также эксперт отметил, что униаты, на которых делал ставку Порошенко, выполнили перед ним свои обязательства, а вот карта автокефальщиков сыграла против него.

«Кстати, я хочу сказать, что униаты, так сказать, выполнили все свои обязательства перед Петром Алексеевичем, и не просто Львов. Если вот даже по региону, если вы посмотрите, всплески по Порошенко именно там, где преобладание униатов.

И, в общем-то, Порошенко, его приезд во Львов и комплименты униатам показывают, что, возможно, какой-то новый политический проект он планирует создавать с униатами, как с политической силой. Хотя мы понимаем, что он для униатов на сегодня отыгранная фигура и будут ли они, либо сделают ставку на, допустим, протестанта Вакарчука, например. Но это, на самом деле, не имеет значения.

Во всяком случае, с точки зрения тех, кто рассматривает отрыв украинского православия от российского и Украины духовный отрыв от России – Порошенко свой вклад внёс, свою задачу выполнил. Другой вопрос, что я догадываюсь, что ему обещали лучшие успехи, ну наверное, какую-то другую социологию показывали, он несколько разочарован, потому что самое смешное, что даже среди сторонников автокефальной или, вот, новой православной церкви большинство проголосовало за Зеленского даже в первом туре. А во втором – ну так. Просто люди являются номинальными православными и для них этот вопрос, как ни странно, так остро не стоит. То есть они, может быть, приветствовали переход, но Порошенко для них большее говно, чем автокефальная церковь – благо. Поэтому никак автокефалия не перекрыла говнистость Петра Алексеевича для них», – резюмировал Дмитрий Джангиров.