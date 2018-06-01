01.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Порошенко трубит о победе над «Северным потоком»: Что на самом деле?

30 мая 2018 года Порошенко записал себе в актив невероятную по масштабу «пэрэмогу», объявив о «переходе в практическую плоскость процесса принудительного изъятия активов у «Газпрома» на сумму $2,6 млрд». «Сегодня было начато изъятие акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, например, в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах…».

Порошенко напирает на толстые обстоятельства, что речь должна идти о высоколиквидных акциях обоих «Северных потоков». Главкондитер великодушно распорядился «не ограничиваться этой тройкой стран и акциями операторов российских ГТС в Балтийском море».

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Проще говоря, Петя считает, будто ему удалось при помощи судебных приставов загнать «Газпром» и Россию в угол, и вскоре через «Нафтогаз» он будет рулить газовыми потоками по дну Балтики, снимая сметану половниками.

По версии Порошенко, ему удалось совершить ловкий ход, что-то вроде шахматной «вилки»: либо Украине достанутся акции «Северных потоков», и профит попрёт как на дрожжах, либо Украина получит искомую сумму в обмен на акции, что тоже неплохо.

Во всяком случае, Главкондитер и подъедающаяся вокруг него украинская пресса освещают новость так, будто акции у них уже в шароварах.

Если отфильтровать пропагандистскую трескотню, дело видится совершенно в другом свете. Порошенко с «Нафтогазом» придётся очень сильно постараться, чтобы выбить из «Газпрома» хотя бы один цент.

Что сообщают авторитетные источники?

В Швейцарии судебные приставы посетили в штаб-квартиру компании Nord Stream 2 AG, расположенную в кантоне Цуг, и провели там опись имущества. Однако никакого ареста, по данным источника РИА «Новости», произведено не было.

В Nord Stream 2 AG, компании-операторе «Северный Поток – 2», от комментариев воздержались. В «Газпроме» подтвердили, что Украина предприняла попытки ареста российских активов, но официальных уведомлений о начале исполнения решения арбитража получено не было. В «Газпроме» подчеркнули, что будут защищать свои права в судебном порядке.

Юристы в области международного права соглашаются с тем, что Украина

может начать процесс взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд в различных национальных юрисдикциях. И не исключают, что в процессе могут быть затронуты акции управляющих балтийскими «потоками» компаний.

Есть одно очень серьёзное «но».

Порошенко при всём желании не сможет получить заветные акции в свои загребущие ручонки, поскольку «Газпром» по закону не имеет права отчуждать свои доли в компаниях-операторах. В свою очередь дочерние структуры не могут отвечать своим имуществом по долгам материнской компании, к тому же, решение суда не должно ущемлять интересы других акционеров. Речь может идти лишь о временной блокировке пакета, остающимся за владельцами.

Как говорила маменька бесприданницы раскатавшему губу Карандышеву в связи с побегом невесты, «Рано было торжествовать-то».

Фокус в том, что Порошенко не так интересно «отжать» какую-нибудь недвижимость у «Газпрома» в той же Швейцарии, получив скорее моральное удовлетворение, сколько жаждет наложить лапу на высокодоходные акции дочерних компаний. Почему это невозможно – читаем двумя абзацами выше.

30 мая из материалов самого «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности стало известно, что российский гигант передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами.

Акции были переданы голландским Wintershall и Gasunie, австрийской OMV, британско-голландской Shell, французской Engie и немецкой Uniper.

Как говорится, дай Боже нашему теляти да волка зйисть!

Напомним, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия действующего до 2019 года контракта «Газпрома» с «Нафтогазом», снизив обязательства «Нафтогаза» по формуле «бери или плати» до 4 млрд кубометров газа в год и привязав цену топлива к его стоимости на австрийском хабе в Баумгартене. Украинская сторона дополнительно была обязана выплатить «Газпрому» $2,07 млрд.

В феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес новое решение, вызвавшее законное возмущение у «Газпрома». Транзитный контракт арбитраж оставил без изменений, но обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за уже потребленный Украиной газ. С учётом задолженности украинской стороны, российский газовый гигант должен был выплатить Киеву $2,56 млрд.

За свой же газ ещё и п… доплати.

В «Газпроме» выполнять политически продиктованное постановление шведов не спешат, выбрав вариант оспаривания несправедливого вердикта в судебном порядке.

28 мая «Газпром» направил в шведский апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене вердикта Стокгольмского арбитража по тяжбе «Газпрома» с «Нафтогазом» по газовому транзиту. В заявлении российской компании значится, что «всемирно признанный эксперт-лингвист» помог установить, что солидная часть решения арбитража написана «иным лицом», а вовсе не судьями.

В «Газпроме» подчёркивают, что заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма из-за вмешательства посторонних лиц при рассмотрении дела, что дает основания для его полной отмены.

Обоснование интересное, но вряд ли в «Газпроме» всерьёз ставят на лингвистическую экспертизу. Скорее, это тактический шаг, чтобы помотать нервы шведским арбитрам, выбрав тем временем более сильную линию защиты.

Юристы отмечают, что блокировку активов и принудительного взыскания штрафа с российской монополии до решения апелляционного суда «Газпром» также может оспорить в судебном порядке. С учетом уже имеющихся исков и апелляций, судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом» могут затянуться на длительный период. Победит выносливый.

Пока толстый сохнет, тощий сдохнет. «Пэрэмога» Порошенко вырисовывается какой-то неочевидной, сильно растянутой по времени, да ещё и без гарантии победы. Пока то да сё, сдохнет либо ишак, либо падишах.

Самое важное в этом деле то, что никакие тяжбы с «Нафтогазом» не заставят Nord Stream 2 AG отказаться от строительства газопровода. Так заявили в дочерней компании. Собака лает – караван идёт.