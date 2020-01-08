Порошенко всегда считал нас врагами – меджлисовец

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко оказался лжецом, на словах поддерживавшим меджлисовцев, а на деле не желая с ними работать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый московский либерал, а ныне меджлисовский пропагандист и националист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, Порошенко считал меджлисовцев едва ли не своими врагами.

«Порошенко очень любил подвешивать проблемы, не решать. И все нерешенные проблемы по нему и ударили перед выборами. Это часть его вины.

Он обещал крымским татарам поддержку и статус коренного народа Украины. Ничего не сделал для этого, только болтал. Могу продолжить – не хочу. Надоело об этом говорить.

Я не знаю, каким будет Зеленский в итоге, но Порошенко, итог его правления – это огромное количество разочарований. Были и достижения, но разочарований, к сожалению, очень много.

Это объективно, потому что много слов, мало дела. Он боялся всего, боялся так сделать, боялся так сделать. У меня много к нему чисто практических претензий, не личных. Я его лично не знаю. Но тот факт, например, что Петр Порошенко, на словах поддерживая крымских татар, – ни разу на телеканал ATR даже не подумал прийти.

А вообще, считал наш телеканал чуть ли не врагами, я слышал через других людей, как он говорит, что крымско-татарский канал – это не наш канал. Ну «не наш», наверное, потому что жопу не лизали, потому и не наш», – заявил меджлисовец.

Напомним, Петр Порошенко во время своего президентского срока неоднократно публично обещал предоставить меджлисовцам автономию в Крыму и выступал на крымско-татарском языке в годовщину депортации.