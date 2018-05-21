21.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Порошенко за копейки набирает пушечное мясо для войны в Донбассе

Сложная экономическая ситуация на Украине толкает сотни добровольцев в состав ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Украины Игорь Марков.

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«Ситуация в украинской армии не очень хорошая для нас. Год назад я рассказывал, что платили по 2-3 тысячи долларов, чтобы отмазаться. Сегодня платят 500-1000 долларов взятки, чтобы попасть в украинскую армию. Не потому что возник всплеск патриотизма. Народ доведен до нищеты, работы нет. Все трудоспособное население уехало в Европу и в Россию. Предприятия останавливаются. А в армии зарплата 16 тыс гривен (500-600 долларов), дают одежду, кормят. В селах считают, что на фронте перемирие, и никто никого не убивает. По сути за копейки набирается пушечное мясо», – сказал Марков.

Он считает, что реальных боевых потерь в украинской армии нет, зато небоевые потери командование списывает на ЛДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда армия не воюет, она морально разлагается. Кто-то выдернул чеку по пьяни, кто-то стрельнул. Эти, так сказать, бытовые трупы оттаскивают на зеленку и говорят, что их боевики убили. Несчастных случаев в украинской армии якобы нет, а на самом деле каждый день что-то происходит», – сказал Марков.