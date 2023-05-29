Португалия и Литва схлестнулись из-за белорусского калия

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Португалия может заблокировать очередной пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии из мести за то, что предыдущие санкции против этой страны взвинтили мировые цены на калийные удобрения.

Об этом в эфире «Еврорадио» заявил беглый белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз никогда не был основным рынком для белорусского калия. Мне кажется 10% шло в Евросоюз. Остальные 90% шли в три страны: Китай, Индия, Бразилия. Если в Китай «Беларуськалий» сейчас может поставлять по железной дороге через Россию, то Бразилия осталась без белорусского калия. Они недовольны ростом цен и говорят своим европейским союзникам, в частности, Португалии: вы должны заботиться о благосостоянии того, что называется Глобальным Югом (Африка, Азия, Латинская Америки). Потому что если цены на удобрение останутся такими же высокими, как для белорусского калия, это приведет к проблемам с продовольствием для бедных стран. И это станет намного большей проблемой для ЕС в связи беженцев и так далее», – сказал эксперт.

По его словам, Португалии в ЕС противостоит Литва и другие прибалтийские лимитрофы.

«Эти аргументы работают для стран, для которых белорусский кризис никогда не был важным приоритетом и пунктом повестки. Это несовпадение экономических интересов, с одной стороны, и политических (прижать белорусский режим) – со стороны восточно-европейских стран. Я не ожидаю, что Португалия или Бразилия пролоббируют смягчение для белорусского калия, потому что Литва стоит довольно принципиально на этом. Более того, Клайпедский порт смог выйти на докризисные показатели даже без белорусского калия, чего никто не ожидал. Но они могут в качестве личной мести заблокировать новые санкции», – предположил Шрайбман.

Грузооборот порта Клайпеды за 2022 год снизился на 27% . Чтобы спасти свое предприятие Литва предложила предоставить Украине свою помощь в организации экспорта зерна маршрутом через Польшу в Клайпедский морской порт. Однако проблемой в этой цепочке является разная ширина колеи. На Украине она широкая (1520 мм), в Польше узкая (1435), а в Литве колея снова широкая.

Пересмотреть свою позицию по антибелорусским санкциям Литву просил комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. Там посоветовали «Беларуськалию» подать иск о компенсации ущерба в Международный арбитражный суд при Всемирном банке и арестовать счета правительства Литвы. Однако МИД Литвы продолжает требовать ужесточения санкций против Белоруссии.

Тем временем сама Белоруссия увеличила транзит удобрений через Россию в прошлом году в 76 раз до 3,54 миллионов тонн. В I квартале 2023 года транзит продолжил расти и увеличился в 18,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.