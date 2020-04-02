02.04.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия
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Посетителей телецентра «Останкино» разыграли с коронавирусом




Эпидемия коронавируса стала предметом розыгрыша посетителей московского телецентра «Останкино» на 1 апреля.

В лифте телестудии появилось объявление о том, что для борьбы с эпидемией кабина теперь приводится в движение голосом, чтобы избежать нажатия кнопок.

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«Долбаный коронавирус! Сейчас полчаса дурными голосами орали в лифте «этаж», усиливая эффект воздействия на бездушную импортную кабину родной ненормативной лексикой, пока я не вспомнила, что сегодня 1 апреля!» – рассказала о розыгрыше редактор НТВ Лариса Раевская.

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