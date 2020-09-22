После украинской кляузы крымчанину попытались закрыть рот в ООН

22.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Сопредседателю Ассамблеи славянских народов Роману Чегринцу прервали выступление против слов о российском статусе Крыма, которые он озвучил в рамках Европейского регионального форума ООН.

Об этом общественник рассказал на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чегринец подчеркнул, что произошло это после жалобы украинской стороны, но ему, все же, удалось донести до участников форума основную мысль. Он также опубликовал свое полное выступление в своем блоге.

«Стоило бы отметить сильнейшее информационное давление, основанное на множестве абсолютно несуразных фейков, например отрицание нашего красавца – Крымского моста и прочие подобные несуразицы… К сожалению, уже давно и планомерно против крымчан особенно усердно проводит антигуманитарную политику геноцида власть Украины, которая пытается лишить нас всех прав человека из-за нашего выбора в 2014 году. Энергетическая, торговая, водная, продуктовая блокада Крыма – это прямое нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах», – заявил Чегринец.

Общественник отметил, что особенно актуальна сейчас водная блокада Крыма со стороны Украины.

«Право человека на воду – это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечением гигиены и питания.

Все эти блокады нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где среди прочего речь идет о праве на достаточное питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов продовольствия, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – сказал общественник.

Чегринец также напомнил, что референдум в Крыму был проведен с соблюдением международных норм, а участие в нем было свободным и добровольным. Он пригласил в Крым всех, кого действительно интересует мнение населения полуострова, чтобы западные политики могли своими глазами увидеть происходящее на полуострове.

«Всем давно пора осознать, что независимым, а затем российским Крым стал по воле народа, населяющего полуостров. Мы, в отличие от Украины, готовы к общению», – резюмировал Чегринец.