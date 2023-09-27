После войны восстанавливать Украину будет некому – рагуль Дроздов

Вадим Москаленко .  
27.09.2023 16:23
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Все украинские рабочие либо погибли на фронте, либо сбежали из страны, и после войны Украина не сможет восстановиться своими силами.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все украинские рабочие либо погибли на фронте, либо сбежали из страны, и после войны...

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«Киевская бизнес-школа подсчитала, что шесть миллионов рук, то есть работящих людей, потребуется для восстановления Украины.

Их у нас не будет. Если государство сейчас представляет собой мародёров, лгунов, людей, которые воруют как в последний день. У нас две трети имеет пенсию три тысячи гривен, это восемьдесят долларов. Так кто должен отстраивать страну?

Страна должна быть привлекательной для своего гражданина. Вообще, каждый гражданин хочет жить дома, потому что на чужбине мёдом не намазано. Даже если человек приспособился, это всё равно чужбина. Люди будут выбирать свою родину, если она создаст условия, привлечёт», – разглагольствовал он.

«А не будет предлагать вдвое худшие социальные параметры, ещё и требовать от людей возвращаться. Куда возвращаться? Под постоянный прессинг, вдвое меньшие зарплаты, налоговые реки, невозможность открыть бизнес, когда ты ещё не вернулся, а государство уже тебя чуть ли не преступником видит», – возмутился Дроздов.

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