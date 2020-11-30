Посол Австрии: «В Москве условия получше, чем во многих странах ЕС»
Эпидемиологическая ситуация в российской столице более стабильная, чем на территории Европейского союза.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
посол Австрии в России Йоханнес Айгнер, отвечая на вопрос, может ли какая-то из стран ЕС раньше других разрешит гражданам РФ въезд при условии улучшения эпидемиологической ситуации.
«Особенно в такие времена важно поддерживать сплоченность ЕС, в частности стран шенгенской зоны. Да и до нормализации ситуации в самой Австрии пока далеко: пока до 8 декабря в стране действует довольно жесткий локдаун, и для нормального функционирования туристической отрасли, ее открытия для российских туристов я, к сожалению, пока не вижу возможностей», – сказал дипломат.
«Выходит, вы, как австриец, пользуетесь тут в Москве гораздо большей свободой, чем могли бы позволить себе на родине?», – уточнило издание.
«Да, действительно, у нас тут условия лучше, чем в Австрии или во многих других странах ЕС. В Москве открыты рестораны, я, что особенно радует, даже получаю пригласительные в театр. Насколько я понимаю, власти рассчитывают вводить дополнительные меры, чтобы избежать второго локдауна. И я очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация это позволит», – сказал Айгнер.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.