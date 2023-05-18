Посол Украины в ФРГ: Делаем все, чтобы немцы не верили российским либералам

Вадим Москаленко.  
18.05.2023 16:54
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Либералы, Политика, Россия, Украина


Беглые российские либералы, которые пытаются представлять Россию за рубежом – это такие же имперцы, как и власти РФ.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглые российские либералы, которые пытаются представлять Россию за рубежом – это такие же имперцы,...

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«Действительно немцы пытаются найти себе собеседников среди так называемой российской либеральной оппозиции, но мы со своей стороны им показываем, что оппозиция совсем не либеральная, и призываем немецких партнёров учитывать то, что очень много кто из представителей этой так называемой оппозиции в действительности являются такими же самыми имперцами, как и Путин и его окружение. К нам прислушиваются.

Я им говорю: вы видели где-то в Германии, чтобы те оппозиционеры, которые якобы прогрессивные в своих взглядах, чтобы они пошли на демонстрацию протеста под российским посольством? Или те миллионы немецких граждан российского происхождения, чтобы они высказывались с осуждением этой геноцидальной войны Путина?», – заявил посол.

«В немецком обществе происходят очень важные изменения, мы подталкиваем их к этим изменениям и призываем избежать снова той же самой ошибки излишнего восторга Россией, а теперь российской так называемой либеральной оппозицией», – сказал Макеев.

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