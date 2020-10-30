30.10.2020, Москва, Сергей Рулёв
 
Москва, Происшествия, Россия, Франция
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Посольство Франции в Москве: Пикет мусульман и цветы в память о жертвах теракта


В Москве возле посольства Франции прошли пикеты мусульман, которые выразили свое возмущение тем, что Эммануэль Макрон защитил право скандального журнала «Шарли Эбдо» публиковать карикатуры на пророка Мухаммада.

Пикетчики принесли с собой несколько плакатов с текстами на английском и русском языках – «Пусть Аллах Всевышний покарает всех, кто посягает на честь нашего любимого пророка Мухаммада», «Эммануэль Макрон лицемер №1 в мире» и т.п.

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Тут же у стены посольства была зажжена лампадка, к которой приносили цветы мужчины славянской наружности в память о жертвах терактов, совершенных во Франции религиозными экстремистами в последние дни.

«Был среди принесших цветы и молодой мужчина в украинской вышиванке, правда, когда я стал задавать ему вовсе не сложные вопросы, он не только отказался на них отвечать, но даже не повернул голову в мою сторону», – рассказал репортер Сергей Рулёв.


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