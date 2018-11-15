Посольство США обеспокоилось атакой на храм, переданный Варфоломею

15.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине обеспокоено сегодняшним нападением неизвестных на Андреевскую церковь, о котором ранее сообщал “ПолитНавигатор”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении в Twitter американского посольства.

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“Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений”, – заявили в посольстве.

Напомним, сегодня утром, 15 ноября, неизвестные бросали “коктейли Молотова” в дверь стилобата Андреевской церкви. Отмечается, что во время осмотра сотрудники полиции обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

От действий нападавших пострадал священник неканонического Киевского патриархата – комендант помещения: против него нападаювшие применили силу и газовый баллончик.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. В пояснительной записке подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является “важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ”.