Посольство США продавит решение по Конституционному суду Украины – эксперты

03.11.2020, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада так и не проголосовала законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава Конституционного Суда Украины. Однако решение по Конституционному суду власти удастся продавить.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Конечно, украинская правовая система не в состоянии обуздать коррупцию, но все эти антикоррупционные органы, которые были навязаны Украине, являются инструментом для управления украинской элитой. У Запада есть масса информации по каждому олигарху, по каждой неправовой операции и пр.

Поэтому, конечно, у украинской элиты есть стремление освободиться от контроля со стороны антикоррупционных органов. И, разумеется, те фракции и депутаты, которые находятся под управлением того же Коломойского, Пинчука и других, блокируют принятие соответствующих законопроектов.

Даже вчерашние уговоры Зеленского, обращенные к своей фракции, что надо непременно проголосовать, его депутаты не слушали. В целом действия Зеленского просто кричат о внешнем управлении. Трудно представить себе, чтобы в какой-то другой стране посол США мог бы приехать в Конституционный суд и угрожать судьям.

От Запада были зависимы и предыдущие президенты Украины, но Зеленский показывает, что попал в прямую зависимость. То, как он истерично вел себя в связи с решением Конституционного суда, не лезет ни в какие ворота.

Скорее всего, решение по Конституционному суду будет продавлено, тем более, что суд сегодня рассматривает вопрос о языке. Он может решить, что те законы, которые были приняты по языкам меньшинств, неконституционны и т.д. А есть еще закон о земле и прочее», – сказал Александр Булавин.

С этим мнением согласен и политолог Александр Семченко.

«Решение по Конституционному суду – откровенно антиконституционное. У Верховной Рады нет таких полномочий. Депутаты с самого утра поняли этот расклад и решили не рассматривать этот вопрос. они составили и направили судьям Конституционного суда письмо, в котором призвали их добровольно, самостоятельно уйти в отставку. Если они действительно сделают это, то цель, которую поставил Зеленский, будет достигнута, только другим способом.

Чем все закончится, сказать сложно. Вполне возможно, Зеленский заломает судей, додавит их «общественностью», выведет каких-нибудь «патриотов» на акции и такдалее», – сказал политолог.

Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

29 октября Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.