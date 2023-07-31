«Построение параллельной реальности»: военкоры об угрожающей ситуации на Запорожском направлении

Олег Кравцов.  
31.07.2023 13:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Запорожском направлении украинские формирования якобы выбиты из населенного пункта Старомайорское, за которое шли ожесточенные бои и которое было оставлено ВС РФ.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления главы врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

На Запорожском направлении украинские формирования якобы выбиты из населенного пункта Старомайорское, за которое шли...

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Так, в своем тг-канале он сообщил, что ВС РФ отбили попытки ВСУ занять позиции в Старомайорском.

«На времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери», – написал Балицкий.

По его словам, в ВСУ не хватает сил.

«Планы противника понятны, они рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлиновки. Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий», – подчеркнул врио главы области.

Впрочем, военкоры опровергают, что ВСУ потеряли контроль над Старомайорским.

«Старомайорское полностью под контролем противника. Попытки его отбить были только в эфире – не в реальности. Урожайному осталось от суток до трех. Не более. Причина происходящего – полная некомпетентность отвечающего за участок командования», – написал в своем паблике волонтер Владимир Романов.

Эту информацию подтверждает и военкор Роман Сапоньков.

«Сегодня с утра пошло построение параллельной реальности – в СМИ отбили Старомайорское, противник отброшен с большими потерями. Вообще не пойму откуда информация и зачем это говорить? По факту противник мало того, что никуда не уходил, так ещё и активно атакует соседнее Урожайное с большими шансами на успех», – пишет Сапоньков.

Военкор из ДНР Алексей Акутин объясняет, чем грозит потеря Урожайного.

«Если честно, в районе Старомайорского – Урожайного положение крайне запутанное. Упрощенно оба населенных пункта находятся почти параллельно над Старомлыновкой, которая сейчас является главной целью ВСУ. Старомайорское расположено левее по фронту и находилось в зоне ответственности 5-й армии. Урожайное расположено правее по фронту, в зоне ответственности 36-й армии.

Для противника это идеальное место для атаки – удар в стык двух армий. Что собственно и произошло.

ВСУ несколько дней долбили 247-й дшп, который находился в Старомайорском. 305-я артбригада МО РФ в силу отсутствия у нее аппаратуры контрбатарейной борьбы, всяких «Пенициллинов», «Зоопарков» и современных артсистем с высокоточными боеприпасами подавить противника не могла, что позволило врагу под прикрытием артиллерии беспрепятственно разобрать минные поля и штурмовыми группами 35-й бригады МП, отряда ТрО «Арей» и 88-м полком ССО подобраться и выбить 27 июля десантников из населенного пункта», – отмечает Акутин.

По его словам, «бои за Старомайорское шли почти сутки, но действенной помощи десантникам командование 5-й армии не оказало, а 36-я армия, силы которой сидели в соседнем Урожайном, не вмешивалась, потому что это не их зона ответственности».

«Когда остатки 247-го полка отошли из Старомайорского на юг, Урожайное оказалось уязвимо для атаки. Противник это понимал и, не укрепляясь в Старомайорском, начал резво разбирать минные поля и атаковать Урожайное с запада (с восточных окраин Старомайорского) силами штурмовых групп 88-го полка ССО. Причем штурмовые группы противника поддерживает авиация ВСУ (Су-27, Су-25 и вертолеты), а также артиллерия, которая применяла кассетные боеприпасы и боеприпасы со слезоточивым газом.

Вот тут командование 36-й армии осознало всю глубину проблемы и резко перебросило на помощь гарнизону Урожайного из Новодонецкого проверенный в боях ОБТФ «Каскад», который занял оборону фронтом на запад. Одновременно с этим командование 5-й армии «проснулось» и решило реабилитироваться, организовав удар в направлении к юго-западным окраинам Старомайорского силами штурмовых отрядов 114-го мсп и бронетехники 218-го тп 127-й мсд. Остатки 247-го дшп остались предоставлены сами себе и заняли оборону юго-восточнее Старомайорского.

Из-за того, что информация о ситуации шла из трех разных источников, сложно было свести все это в единую конструкцию», – пишет военкор.

По его словам, в настоящее время юго-западная часть Старомайорского превратилась в серую зону.

«Но северная часть – под контролем противника, откуда он вектором на северо-восток силами ССО атакует Урожайное.  30 июля гарнизон Урожайного отбил атаки штурмовых групп ССО, уничтожив до взвода бойцов 88-го полка (в том числе двух офицеров), а 4 человек – захватил в плен. Вот пока такая обстановка – очередной оперативный кризис», – предупреждает Акутин.

Военкор Евгений Лисцын утверждает, что «продолжается контратака ВС РФ у Старомайорского, российские бойцы возвращают ранее утраченные позиции».

«При этом очевидно, что нацелены ВСУ на Урожайное — заняв Старомайорское, они не стали тратить силы, чтобы закрепиться, а занялись разминированием наших инженерных заграждений в сторону Урожайного, работа авиации ВСУ, обстрелы – все говорит о скорых попытках штурма», – указывает Лисицын.

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