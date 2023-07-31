«Построение параллельной реальности»: военкоры об угрожающей ситуации на Запорожском направлении

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На Запорожском направлении украинские формирования якобы выбиты из населенного пункта Старомайорское, за которое шли ожесточенные бои и которое было оставлено ВС РФ.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления главы врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

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Так, в своем тг-канале он сообщил, что ВС РФ отбили попытки ВСУ занять позиции в Старомайорском.

«На времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери», – написал Балицкий.

По его словам, в ВСУ не хватает сил.

«Планы противника понятны, они рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлиновки. Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий», – подчеркнул врио главы области.

Впрочем, военкоры опровергают, что ВСУ потеряли контроль над Старомайорским.

«Старомайорское полностью под контролем противника. Попытки его отбить были только в эфире – не в реальности. Урожайному осталось от суток до трех. Не более. Причина происходящего – полная некомпетентность отвечающего за участок командования», – написал в своем паблике волонтер Владимир Романов.

Эту информацию подтверждает и военкор Роман Сапоньков.

«Сегодня с утра пошло построение параллельной реальности – в СМИ отбили Старомайорское, противник отброшен с большими потерями. Вообще не пойму откуда информация и зачем это говорить? По факту противник мало того, что никуда не уходил, так ещё и активно атакует соседнее Урожайное с большими шансами на успех», – пишет Сапоньков.

Военкор из ДНР Алексей Акутин объясняет, чем грозит потеря Урожайного.

«Если честно, в районе Старомайорского – Урожайного положение крайне запутанное. Упрощенно оба населенных пункта находятся почти параллельно над Старомлыновкой, которая сейчас является главной целью ВСУ. Старомайорское расположено левее по фронту и находилось в зоне ответственности 5-й армии. Урожайное расположено правее по фронту, в зоне ответственности 36-й армии. Для противника это идеальное место для атаки – удар в стык двух армий. Что собственно и произошло. ВСУ несколько дней долбили 247-й дшп, который находился в Старомайорском. 305-я артбригада МО РФ в силу отсутствия у нее аппаратуры контрбатарейной борьбы, всяких «Пенициллинов», «Зоопарков» и современных артсистем с высокоточными боеприпасами подавить противника не могла, что позволило врагу под прикрытием артиллерии беспрепятственно разобрать минные поля и штурмовыми группами 35-й бригады МП, отряда ТрО «Арей» и 88-м полком ССО подобраться и выбить 27 июля десантников из населенного пункта», – отмечает Акутин.

По его словам, «бои за Старомайорское шли почти сутки, но действенной помощи десантникам командование 5-й армии не оказало, а 36-я армия, силы которой сидели в соседнем Урожайном, не вмешивалась, потому что это не их зона ответственности».

«Когда остатки 247-го полка отошли из Старомайорского на юг, Урожайное оказалось уязвимо для атаки. Противник это понимал и, не укрепляясь в Старомайорском, начал резво разбирать минные поля и атаковать Урожайное с запада (с восточных окраин Старомайорского) силами штурмовых групп 88-го полка ССО. Причем штурмовые группы противника поддерживает авиация ВСУ (Су-27, Су-25 и вертолеты), а также артиллерия, которая применяла кассетные боеприпасы и боеприпасы со слезоточивым газом. Вот тут командование 36-й армии осознало всю глубину проблемы и резко перебросило на помощь гарнизону Урожайного из Новодонецкого проверенный в боях ОБТФ «Каскад», который занял оборону фронтом на запад. Одновременно с этим командование 5-й армии «проснулось» и решило реабилитироваться, организовав удар в направлении к юго-западным окраинам Старомайорского силами штурмовых отрядов 114-го мсп и бронетехники 218-го тп 127-й мсд. Остатки 247-го дшп остались предоставлены сами себе и заняли оборону юго-восточнее Старомайорского. Из-за того, что информация о ситуации шла из трех разных источников, сложно было свести все это в единую конструкцию», – пишет военкор.

По его словам, в настоящее время юго-западная часть Старомайорского превратилась в серую зону.

«Но северная часть – под контролем противника, откуда он вектором на северо-восток силами ССО атакует Урожайное. 30 июля гарнизон Урожайного отбил атаки штурмовых групп ССО, уничтожив до взвода бойцов 88-го полка (в том числе двух офицеров), а 4 человек – захватил в плен. Вот пока такая обстановка – очередной оперативный кризис», – предупреждает Акутин.

Военкор Евгений Лисцын утверждает, что «продолжается контратака ВС РФ у Старомайорского, российские бойцы возвращают ранее утраченные позиции».

«При этом очевидно, что нацелены ВСУ на Урожайное — заняв Старомайорское, они не стали тратить силы, чтобы закрепиться, а занялись разминированием наших инженерных заграждений в сторону Урожайного, работа авиации ВСУ, обстрелы – все говорит о скорых попытках штурма», – указывает Лисицын.