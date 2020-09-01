«Потеря Крыма не имеет никакого значения» – США малодушно включили «зраду»

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Крым якобы не имеет никакого геостратегического значения, в отличие от находящейся в центре Европы Белоруссии, которая «гораздо ценнее» вошедшего в 2014 году в состав России полуострова.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrIife.TV» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь имеет более важное стратегическое значения для России, чем Крым. Потому что Крым – это просто какой-то кусок земли посреди лужи, который окружён натовскими странами и простреливается со всех сторон. Такого стратегически важного в военном плане значения Крым не имеет.

Когда говорят, что если бы в Крым не вошла Россия, завтра бы там была база НАТО. Зачем в Крыму база НАТО? Если всё Чёрное море окружено натовскими странами. Сегодня всё Чёрное море простреливается ракетами с берегов.

А Беларусь другое дело, она прямо посередине Европы и там сходятся многие дороги и космические орбиты. Беларусь конечно важнее чем Крым», – уверяет натовец.

Отметим, что до сих пор едва ли не все поголовно западные эксперты сходились во мнении, что Крым имеет исключительно важное стратегическое значение в черноморско-средиземном регионе, в том числе для поддержания спецоперации ВС РФ в Сирии.